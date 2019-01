Hausach Die Lösung: eine Frau für den Bruder

In diesem geht es um die Witwe Linda, die nach dem Tod ihres Mannes auf dem Hof ihres Bruders Rainer lebt. Mietfrei, hatte sie mit diesem abgemacht, wenn sie sich um die Büroarbeit kümmert.

Doch leider trinkt Rainer gerne einen über den Durst und immer mehr Arbeit bleibt an Linda kleben: der Stall, der Haushalt, die dreckige Wäsche ihres Bruders und dann sind da noch die alten, aber durchaus renitenten Eltern. Linda hat die Nase voll und beschließt, dass der geschiedene Rainer wieder eine Frau braucht. Heimlich gibt sie einen Zeitungsannonce auf. Bis die Erfolg hat streikt sie. Als die Liebe dann aber ausgerechnet bei ihr anklopft, ist das Rainer gar nicht so recht.

Die turbulente Komödie mit jeder Menge Verwicklungen stellt die Schauspieler gerade in Bezug auf den Text vor eine Herausforderung, erzählt Armbruster. "Jeder Charakter versucht, seine Seite durchzusetzen und viele Sätze sind ganz unabhängig voneinander. Es gibt oft keine direkte Abfolge, an der man sich entlang hangeln kann. Die Gespräche gehen teilweise im Kreis", sagt er.

Glücklicherweise sei die KLJB, was die Zahl der verfügbaren Schauspieler betrifft, gut aufgestellt, freut sich Regisseur Josef Vetterer. "Wir konnten für zwei sogar extra Rollen schreiben", sagt er.

Auch was Requisiten und Kostüme betrifft, können die Theaterspieler auf die Unterstützung vieler Freunde und Gönner bauen. Lokale Firmen sponsorn zum Teil Möbel und Kleidung. Was von dort nicht zu bekommen ist, organisieren die KLJBler privat oder bauen es selbst, wie zum Beispiel den Ofen des Bühnenbilds. Die Erfahrung, die sie mit dem Theaterspielen haben, kommt ihnen dabei zugute. Wie lange die Bewegung schon regelmäßig schauspielert und alle paar Jahre ein Stück auf die Bühne bringt, vermag keiner mehr zu sagen. "Das ist schon sehr lange Tradition", überlegt Schmid. "Bestimmt schon seit den 50er- und 60er-Jahren."

Weitere Informationen: Karten gibt es in der Tourist-Info Hausach. in der Volksbank, bei Moser Herrenmoden, im Gasthaus Hirsch und beim Käppeleberghof. Sie kosten für die Aufführungen am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Januar, acht Euro im Vorverkauf, zehn an der Abendkasse. Jugendliche und Kinder von sechs bis 13 Jahren zahlen jeweils zwei Euro weniger. Einlass ist am Samstag um 18.30 Uhr, am Sonntag um 17 Uhr.

Den auffälligen blauen Superman-Bademantel, den Stefan Armbruster in einer Szene trägt, wird so manch einer vielleicht wieder erkennen. Er entwickelt sich zu einer Art "Running Gag" bei der KLJB. Bereits beim Stück "Immer dieser Zirkus" trug Armbruster ihn als sehr von sich überzeugter Bürgermeister. "Damals habe ich ihn extra für diese Rolle bestellt", so Armbruster. "Und als ich nach einem Mantel für Rainer suchte, fiel er mir beim Durchschauen der Bilder von damals wieder ein."