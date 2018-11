Hausach Die Brezel dient als bestes Beispiel

Gerade die Trainingswelt, in der Menschen ganz unterschiedlichen Alters ihr Workout absolvierten, ließ er sich ganz genau erklären. Und er ließ es sich nehmen, einige der Geräte selbst auszuprobieren – unter fachkundiger Anleitung von Trainer Patrik Bothor, versteht sich.

Doch nicht nur die interessierten den Entertainer, sondern auch die Menschen, die sie bedienten. So sprach von Hirschhausen die Trainierenden an, fragte nach ihrer Motivation, regelmäßig in die Gesundheitswelt zu kommen, und inwiefern sich der Sport positiv auf ihr Leben ausgewirkt habe.

Der in Berlin wohnende Kabarettist überraschte dann auch mit seinen Kenntnissen über die Region. Als Kind habe er viel Zeit bei seiner Großmutter in Freudenstadt verbracht. So kenne er auch den Schwarzwälder Boten. "Mit dieser Zeitung bin ich quasi aufgewachsen", verriet er im Gespräch mit dem Schwabo.

Aus seiner Kindheit kannte er auch die Butterbrezeln, die ihm nach dem Rundgang beim Gespräch mit den Akteuren von "Gesundes Kinzigtal" serviert wurden. "Sie sind das perfekte Beispiel dafür, wie etwas alle paar Jahre wegen etwas anderem für ungesund erklärt wird", meinte er, während er sie sich schmecken ließ. "Zuerst war die Butter gefährlich, man sollte lieber Margarine essen. Dann erkannte man, dass die gehärteten Fettsäuren darin auch nicht das Wahre sind. Schließlich war das Weißmehl ungesund und daraufhin das Salz. Das hat zur Folge, dass man etwas, was man früher mit Genuss gegessen hat, nur noch mit schlechtem Gewissen konsumiert. Aber man isst es trotzdem. Nur die Freude daran ist kaputt."

In Bezug auf sein neues Buch "Die bessere Hälfte: Worauf wir uns mitten im Leben freuen können" erklärte er, dass die Menschen heutzutage doch froh darüber sein könnten, dass sie immer älter werden. "Das ist doch ein Traum der Menschheit. Bleibt nur die Frage, wann wir aufhören zu jammern und die Leute mit Freude älter bekommen", meinte von Hirschhausen. "Was Menschen glücklich macht, ist es, sozial eingebunden zu sein und beweglich zu bleiben." An dieser Stelle kam "Gesundes Kinzigtal" ins Spiel.

"Auch wir haben lange Zeit über die Bedingungen in der Gesundheitsversorgung gejammert, aber irgendwann wollten wir was unternehmen", berichtete Martin Wetzel, Arzt und Vorsitzender des Medizinischen Qualitätsverbands (MQNK), der Gesellschafter von "Gesundes Kinzigtal" ist. Die Frage seitens von Hirschhausens, warum das Netzwerk noch nicht überall Schule gemacht hat, war für die Verantwortlichen nicht so leicht zu beantworten. Geschäftsführer Alexander Pimperl meinte: "Es ist bei den Krankenkassen schwierig, jemanden zu finden, der das Konzept überhaupt versteht. Und der Veränderungsdruck im System ist nicht vorhanden. Da läuft man gegen Wände, wenn man nicht in die Prüfungsregularien passt."

"Gesundes Kinzigtal" ist ein integriertes Versorgungsmodell im Ortenaukreis. Die Grundidee dahinter ist, dass, wer heute seine Gesundheit verbessert und seine Gesundheitsvorsorge sowie Fitness stärkt, später weniger Gefahr läuft, später krank oder pflegebedürftig zu werden. Die "Gesundes Kinzigtal"-GmbH koordiniert und steuert die medizinische Gesamtversorgung für alle 33 000 AOK- und SVLFG-Versicherten der Region Kinzigtal – für alle medizinischen Diagnosen und über alle Leistungserbringer hinweg. Grundlage ist ein Vertrag zur integrierten Versorgung. Die Gesellschaft finanziert sich über ein Einsparcontracting, verdient also nur, wenn sich der Gesundheitszustand der Bevölkerung messbar verbessert. Dies soll durch eine Reorganisation der Versorgungsabläufe, der Informationsweitergabe, der Vernetzung und der Art und Weise der Behandlung und Beteiligung der Patienten geschehen. In dem Netzwerk sind unter anderem Ärzte, Fachärzte, Therapeuten und Vereine integriert.