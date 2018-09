Hausach Die Alte Post ist nun Geschichte

Bild statt Briefmarke bringt Künstler Erfolg

Der Empfänger musste prompt Strafporto zahlen, dem Hausacher Künstler brachte das jedoch seinen ersten Auftrag ein. Der Freund hatte die Karte herumgezeigt und plötzlich wollten alle ein Exemplar haben. Die Einweihung des Postgebäudes nahm der Malerpoet zum Anlass, dem Präsidenten der Oberpostdirektion einen Sonderbrief mit "Strafporto" zukommen zu lassen.

Zu Beginn des neuen Jahrtausends zog die Post in die Räume des ehemaligen Kaufhauses Keilbach – allerdings nur für etwas mehr als ein Jahr. Dann ging es zurück in die Räume an der Hauptstraße. Am 1. August 2008 zog die Postfiliale schließlich aus der Haupt- in die Schlossstraße und von dort an ihren heutigen Standort in der Hegerfeldstraße.

Nun sind die Tage der Alten Post in der Hauptstraße gezählt: Die Bagger machten das Gebäude kürzlich dem Erdboden gleich, um Platz für die Erweiterung der Graf-Heinrich-Schule zu schaffen (wir berichteten).

Im Jahr 1758 wurde in Hausach die erste Posthalterstelle eröffnet. Sie befand sich im Gasthaus Krone. Fußboten von Hausach nach Hornberg gab es bereits 1744. 1872 erhielt die Stadt ein Postamt, das zunächst im Bahnhofsgebäude untergebracht war. Der erste Postverwalter, der im selben Jahr eingesetzt wurde, hieß Harrer. Mit Gründung des Postamts wurde auch der Telegrafenbetrieb aufgenommen. 1899 wurde das Amt dann in einem eigenen Gebäude am Bahnhof untergebracht, wo es sich bis bis 1969 befand.