Hausach Der Puppenkopf wird zum Teleskop

Hausach. Die Kinzigtäler Theatergruppe "ImproVision" weiß nie, was sie in ihrem abendfüllenden Format inszeniert. Sie probt zwar regelmäßig gemeinsam, aber was am Ende gespielt wird, bestimmt das Publikum.

Zum Aufwärmen des Ensembles wurde eine Requisite aus dem Umfeld der Bühne gewählt und mit dem Arbeitstitel "Freitags ging Herr Grau immer zum Schachspiel in das Café um die Ecke". Unter den Vorgaben verwandelte sich das Requisit, der Kopf einer Schaufensterpuppe, in einem atemberaubenden Marathon vom Kelch im Café zur Milchkanne bis hin zum runden Leder. "Das ist mein Fußball, gib ihn sofort wieder her", wurde gefordert und das Publikum kringelte sich vor Lachen, je absurder die Szene sich entwickelte. Konzentriert wurde durch das Puppenauge der Sternenhimmel betrachtet und letztendlich der Kopf beim Tanz eines indianischen "Pow Wow" geehrt.

In der nächsten Szene wurde das Alphabet interpretiert, nach Publikumswunsch beginnend mit "J" wie jodeln. Gekonnt tirilierte eine der drei Bettinas, ein lustiges Namenskuriosum im Ensemble, in den höchsten Tönen. Eine Besucherin war so angetan, dass sie mitjodelte und die Zuschauer aufforderte, einzustimmen. Die waren allerdings nicht ganz so gut bei Stimme und die spontane Aktion versandete wieder, wie das halt geschehen kann im Improvisationstheater.