Hausach Der letzte Zug fährt Sonntagabend

1,5 Millionen Besucher in 15 Jahren gezählt

Begonnen hat die Geschichte vor 18 Jahren mit der Idee einer Modelleisenbahn als touristische Attraktion. Allerdings mangelte es dem damals 36-Jährigen am nötigen Kapital. Und so dauerte es ein, zwei Jahre, bis sich eine Bank fand, die sein Abenteuer begleitete. Als Panzer die Eröffnung feierte, war von der heutigen Landschaft nur ein Bruchteil zu sehen. "Die Besucher konnten so zuschauen, wie sich Wiesen, Wälder, Städte und das Drumherum entwickelt hat", erinnert sich der Mühlenbacher.

Selbst wenn es wie ein Hobby wirkt: Die Modelleisenbahn bestimmt sein Leben. "Wir haben in der Regel sechs Tage die Woche geöffnet, am siebten Tag erledige ich Einkäufe oder die Büroarbeit." Urlaub mit seiner Frau war in den vergangenen 18 Jahren die Ausnahme. Die Suche nach Arbeitskräften, die auch Verantwortung übernehmen und an Feiertagen arbeiten, war selten fruchtbar.

Deswegen ist Panzer zwar traurig, dass dieses Kapitel zu Ende geht. Aber es bedeutet auch Freizeit – endlich. "Ich freue mich darauf, mal wieder Ostern zu feiern", sagt er und lächelt.

Für das Gebäude gegenüber dem Bahnhof schließt sich damit ein Kreis, bemerkt der 54-Jährige. Aus dem einstigen Supermarkt soll wieder einer werden. Das Gelände wurde von Rewe gekauft.

Ende März muss er die 400 Quadratmeter große Halle besenrein übergeben. Für das Abbauen der Anlage hat er sich Zeit eingeplant. Zumal noch nicht klar sei, was mit den 80 Zügen und dem Inventar passiert. "Da laufen Gespräche", sagt er. Einiges werde er behalten, aber "vieles landet wohl auf dem Müll".

