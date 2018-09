Hausach "Der Chef im Gehirn ist das Gefühl"

"Sie entscheiden immer aus dem Gefühl heraus, ob Sie das wollen oder nicht", erklärte der Referent. 90 Prozent von dem, was im Kopf passiere, bekomme man nicht bewusst mit – das Hirn nehme unablässig Eindrücke auf.

Für die Zukunft sei emotionale Kompetenz unabdingbar wichtig, weil alles andere Computer übernehmen würden. "Unser großer Trumpf gegen die Digitalisierung ist das Gefühl und die Fähigkeit, in komplexen Zusammenhängen zu denken", blickte Dogs voraus. In Deutschland gebe es mehr Betten in psychosomatischen Kliniken, als im gesamten Rest der Welt zusammen. Man lebe in einer hochrationalen Gesellschaft, in der es zunehmend emotional verflachte Menschen gebe.

Vom aktuellen Glückszwang halte er wenig. Es wäre schon viel gewonnen, wenn man einfach nur zufrieden sei. "Zufriedenheit ist die Währung, mit der wir Psychiater handeln – Zufriedenheit und Zeit."

Wer seine Mitarbeiter wertschätzt, erhält im Gegenzug freiwilligen Einsatz "ohne Ende"

Viel wichtiger als der jährliche Gesundheits-Check sei ein psychischer Check-up, um sich seiner Gefühle bewusst zu werden. "Was wir nicht merken: Dass dieses ständige ›so tun als ob‹ uns krank macht", betonte Dogs. Wenn die Seele aufmucke, höre niemand hin; erst wenn der Körper schlapp mache, sei die Aufmerksamkeit für mögliche Ursachen groß.

Den Arbeitgebern im Saal riet er zur grenzenlosen Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern, um im Gegenzug freiwillige Leistung ohne Ende zu bekommen.

Entscheidungen sollten laut Dogs niemals unter emotionalem Stress getroffen werden, Affekte des Erfahrungs-Gedächtnisses würden Einfluss nehmen. Den großen Fehler in der Psycho-Analyse und in der Psychotherapie sah er im ständigen Suchen in der Patienten-Vergangenheit. "Psychotherapie muss das Leben vereinfachen – nicht komplizierter machen!", war er überzeugt.

Es gelte; in die Gegenwart zu gehen und in die Zukunft zu denken. "Ich würde Sie so gerne für Gefühle begeistern!", endete er im rauschenden Schlussapplaus.

Im Anschluss an den Vortrag: "Emotionale Kompetenz durch Selbstreflexion – die Basis für gute und richtige Entscheidungen" stellte sich Christian Dogs den Fragen des Publikums und betonte: "Die Kraft einteilen wäre sinnvoll – aber es macht keiner; nichts tun macht nervös, aber fürs Gehirn ist es ein absoluter Genuss." Mit der völligen Reizüberflutung fliehe man vor Gefühlen, könne aber auch nicht mehr bei sich sein. "Was wir mit uns machen ist eine Katastrophe – aber gut für die Psychiater!", befand er.