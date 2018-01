Hausach Der Applaus entschädigt für die Bank

Die Querflötistinnen starten im Solo-Wettbewerb mit Klavierbegleitung. Diese übernahm die Schiltacher Bezirkskantorin Anna Myasoedova. Die Kirnbacher Fiona Dorn und Finn Wernet hatten schon im Sommer beschlossen, den Wettbewerb als Duo zu bestreiten und zeigten nach vielen Extra-Schichten und von Finn verpassten Fußballtrainings eine tolle Vorstellung. Die Interpretation von Stockhausens Tierkreis entschädigte den jungen Pianisten für so manche Halbzeit auf der Auswechselbank. Auch der Poulenc geriet den beiden gut, als Solistin wagte sich Dorn dann noch mit der großen Altquerflöte an eine Sarabande von Bach.

Den Abschluss des fast zweistündigen Konzerts bildeten der Hornberger Leon Fehrenbacher am Klavier und Tobias Thoma aus Kirnbach an der Violine, perfekt aufeinander abgestimmt zeigten die beiden zwei Sätze von Mozart und eine Sonatine von Dvorak. Mit ihren Lehrerinnen Christine Weschta, Christoph Klövekorn, Kathrin Krichel und Karin Pätzold werden die neun noch einige Probetermine haben, bis es dann am 26. und 27. Januar in Oberkirch ernst wird.

"Jugend musiziert" ist ein Musikförderprojekt Deutschlands. Der bundesweit durchgeführte Wettbewerb bezieht Kinder und Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr, für Gesang und Orgel bis zum 27. Lebensjahr ein. Er dient der musikalischen Standortbestimmung und dem Vergleich. Die Teilnehmer dürfen noch nicht in einer musikalischen Berufsausbildung oder -praxis stehen.