Hausach Dem Insektensterben entgegenwirken

Hausach . Das soll unter anderem mit dem Verteilen von Blumensamen-Tütchen und deren späterer Aussaat durch die Mitarbeiter geschehen.

"Das Hausacher Sägewerk Streit ist einer der größten holzverarbeitenden Betriebe des Schwarzwalds und nach der AOK das zweite Unternehmen, das eine Blumenwiesenpatenschaft übernimmt", erklärte Naturpark-Geschäftsführer Karl-Heinz Dunker beim Pressegespräch.

Es vergehe kaum ein Tag, an dem es keine Meldungen oder Diskussionen um die besorgniserregende Entwicklung des Insektensterbens gebe. "Als Naturpark wollen wir dem entgegenwirken, indem Projekte angeschoben werden und Bewusstsein geschaffen wird", erklärte Dunker. Unter anderem gehörten dazu Blumenwiesen. Die werden als Lebensraum für Insekten geschaffen, die wiederum für die Bestäubung der Pflanzen unersetzlich seien. "Wenn die Insekten erst verschwunden sind, findet keine Bestäubung mehr statt", mahnte Dunker und verwies auf das Land China, in dem Obstplantagen von Mitarbeitern bereits per Hand bestäubt werden müssen.