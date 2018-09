Hausach Das Publikum ist ganz ergriffen

Im Schein flackernder Kerzen lud Pietro Pato, dessen stimmliche Qualität meist eher weich und sentimental wirkte, das Publikum beim Refrain von "Let it be" (Beatles) ein, mitzusingen. Mit "Memory" aus dem Musical "Cats" von Andrew Lloyd Webber sorgten die beiden Sänger abwechselnd für Ergriffenheit. Bei der großen Ballade "You raise me up" zogen nicht nur die grandiosen Stimmen, sondern auch die herrliche Landschaft Irlands alle in den Bann.

Die berühmte Rumba "Besame mucho" ging unter die Haut, während bei der Titelmusik aus dem Film "Der Pate" und der Arie "Nessun Dorma" der leidenschaftliche und mit üppigem Stimmvolumen ausgestattete heroische Tenor von Toni Di Napoli richtig zur Geltung kam. Mit dem Evergreen "My way" verabschiedeten sich die Künstler, von großem Applaus begleitet, gefühlvoll in die wohlverdiente Pause.

Treffliche Assoziationen durch Videoleinwand

Ganz sentimental begann der zweite Teil mit dem Untergang der Titanic. Beim Lied "My Heart will go on" sangen sich die Beiden im Nu in die Herzen des Publikums. Die liedbegleitenden Illuminationen und Filmsequenzen boten den Augen dabei wieder treffliche Assoziationen.

Der Kontrast der beiden Stimmen erwies sich bei allen Duetten immer wieder als ungemein reizvoll, so auch beim "Caruso". "The Music of the Night" aus dem Musical "Phantom der Oper" begeisterte ebenso wie der Soundtrack aus "Bodygard" oder das Lied "I have Nothing", das Whitney Houston einst berühmt machte. Fröhlich klatschend sang das Publikum das "Que Sera", "Volare" und "Buona Sera" mit, bevor die "Tenöre4you" sich mit "Time to say Goodbye" verabschieden wollten.

Ob der äußerst gelungenen musikalischen Reise durch die unterschiedlichen Genres durfte natürlich eine Zugabe nicht fehlen. Mit "Marina" und "Sailing" sagten die beiden Tenöre nach eineinhalb Stunden dem begeisterten und lang anhaltend klatschenden Publikum dann endgültig Adieu.

Die "Tenöre4you" sind Toni Di Napoli und Pietro Pato. Sie präsentieren ihre Lieder mit einer laut Internetseite "elitären Lichtshow" und im italienischen Stil. Di Napoli hatte bereits Soloauftritte beim Film-Festival in Venedig oder der Toscana-Operngala. Pato kann auf 35 erste Plätze bei Festivals und fünf Grand-Prix-Teilnahmen in Europa zurückblicken. (lmk)