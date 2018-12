Hausach "Das ist eine bodenlose Frechheit"

"Wir machen das alles ehrenamtlich. Da ist der finanzielle Schaden natürlich spürbar", sagt Bruder. "Viel schlimmer ist aber der ideelle Schaden, der entstanden ist. Die Kinder, die sich auf die Lesungen freuen, die Vorleser selbst – an die denkt kein Dieb. Denen geht an der Veranstaltung doch völlig der Spaß verloren!", schimpft Bruder. Birgit Lehmann sei ebenfalls hellauf entsetzt, sagt der Gewerbevereinsvorstand.

Glücklicherweise sei die Graf-Heinrich-Schule eingesprungen und leihe den Veranstaltern kurzfristig einen Beamer. Das bedeutet jetzt aber wieder jeden Abend: Schleppen, anschließen, abbauen. "Das ist ein Riesenaufwand, den wir eigentlich allen Beteiligten ersparen wollten", sagt Bruder.

Als wäre das nicht genug, geriet der Adventswald am Montag schon wieder ins Visier von Kriminellen. Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag brach jemand einen Verkaufsstand auf und entwendete daraus verschiedene Dinge – wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, Getränkekisten im Wert von gut 300 Euro.

Dritter Fall ereignet sich auf einer Baustelle

"Das ist einfach deprimierend", fasst Bruder zusammen. Und blickt zurück: Beim ersten Hausacher Adventswald hatten die Veranstalter mit einer Beschallungsanlage für stimmungsvolle Musik gesorgt. Am Ende waren alle acht Lautsprecher gestohlen worden. "Aber dieses Jahr zieht es Kreise", sagt er mit Blick auf die zwei Fälle. Konsequenzen würden auf jeden Fall gezogen, kündigt er an. Und auch die Polizei bestätigt, dass im Bereich des Adventswalds nun mehr Präsenz gezeigt wird.

Informationen unserer Zeitung zufolge wurden zudem in den Vergangenen Tagen Gerätschaften auf einer Baustelle gestohlen. Dies wurde auf Anfrage am Mittwoch bestätigt: Unbekannte entwendeten in derselben Nacht, in der auch der Beamer gestohlen wurde, Geräte von einer offenen Baustelle im Baugebiet in der Nähe der Discounter.

Ein Tatzusammenhang wird derzeit geprüft. Ob eine Diebesbande dahinter steckt? So weit möchte die Polizei mit ihren Verdächtigungen momentan nicht gehen.

In allen drei Fällen ermittelt die Polizei derzeit und bittet Zeugen darum, sich zu melden. Wer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Beobachtungen im Baugebiet oder im Bereich des Adventswalds gemacht hat beziehungsweise zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag beim Adventswald, soll sich bei der Polizei melden. Zuständig sind der Polizeiposten Wolfach, Telefon 07834/8 35 70, oder das Polizeirevier Haslach, Telefon 07832/97 59 20.