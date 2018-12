Hausach Das erste Modell hieß "Stadt Hausach"

Stützpunkt der Gruppe war in Hausach. Dort hatte sie ihre Fliegerbude am Aufgang zum Schloßberg. Unter der Leitung von Siegfried Schoch, der eine eigene Schreinerei besaß, baute die Flugsportgruppe drei Flugzeuge selbst, und zwar "in Gemischtbauweise", wie sich Selter erinnert. Das bedeutet, dass mehrere Werkstoffe verwendet wurden. Das Wissen dazu eigneten sich die Hobbyflieger selber an. "Das war eine Heidenarbeit", sagt Selter.

Das erste Flugzeug, das die Gruppe herstellte, war eines des Modells K8 und wurde in einem Festakt in der Stadthalle vom damaligen Bürgermeister Eugen Heizmann auf den Namen "Stadt Hausach" getauft. Die beiden folgenden zwei Segelflugzeuge, eine K7 und ein Doppelraab, die die Sportgruppe baute, bekamen keinen Namen.

Bei allen Erfolgen blieb die Segelfliegerei aber ein gefährliches Hobby. Helmut Selter erlebte selbst aus der Nähe einen tödlichen Unfall, bei dem zwei Flugzeuge – eins startete, eins landete – zusammenstießen und bei dem zwei Menschen starben.

Dennoch liebte er den Sport, "das Freisein" und den Blick von oben auf die Welt. "Von dort sieht alles ganz anders aus", sagt er. Da die Segelfliegerei aber nicht nur gefährlich, sondern auch zeitaufwändig und teuer ist, ging der Flugsportgruppe Kinzigtal nach und nach der Nachwuchs aus und sie löste sich auf.

Der Blick von oben auf das Kinzigtal bleibt seitdem vor allem den Vögeln vorbehalten.

Der Segelflug ist das motorlose Fliegen mit Segelflugzeugen, Motorseglern und Gleitflugzeugen. Bei dieser Art des Fliegens werden Aufwinde ausgenutzt, deren Energie in Höhe und/oder Fluggeschwindigkeit umgesetzt wird. Die Segler werden entweder von einem Motoflugzeug, einer Winde in die Luft gezigen. Die Ausbildung zum Segelflugpiloten erfolgt meistens in Vereinen oder in Flugschulen. Beim Streckensegelflug geht es entweder darum, eine möglichst große Strecke zurückzulegen oder eine gegebene Strecke in möglichst kurzer Zeit zu absolvieren. Die Flugrouten und zu nutzenden Aufwinde müssen vom Pilot während des Fluges aktiv ausgewählt werden. Im Streckensegelflug werden Wettbewerbe ausgerichtet.