Hausach "Danke für die vielen Jahre Loyalität"

Hausach. Elf Jubilare hatten sich am Freitag zusammen mit Personalleiter Michael Steuerwald und Bürgermeister Wolfgang Hermann im Gasthaus Blume zusammengefunden. Auch Björn Stolz, der seit Oktober des vergangenen Jahres als neuer Geschäftsführer für Hausach zuständig ist, war dabei. Er bedankte sich für "die vielen, vielen Jahre der Loyalität" und betonte: "Loyalität kann gar nicht hoch genug geschätzt werden. So lange in einem Betrieb tätig zu sein, ist heute keine Selbstverständlichkeit."

Michael Steuerwald zitierte den Bundespräsidenten Gustav Heinemann: "›Wer nicht verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren will.‹ Wir stecken mitten in einem Veränderungsprozess und gerade wer lange in einem Unternehmen arbeitet, hat damit zu kämpfen. Aber wir müssen uns für die Zukunft aufstellen", so Steuerwald. Vergangenen Sommer hatte Jens Klene als Leiter des operativen Geschäfts das Unternehmen verlassen. Erst 2016 wurde er zusammen mit Torsten Werthmann Geschäftsführer von Thielmann. Sechs Monate zuvor hatte die Firma die Westerwälder Eisenwerke übernommen, um "Synergien zu nutzen", wie es damals hieß.

Nun übernimmt Stolz Klenes Position und sprach zusammen mit Steuerwald in der "Blume" den treuen Mitarbeitern sowie einigen, die als Rentner aus dem Unternehmen ausscheiden, seinen Dank aus. Steuerwald übernahm die Auszeichnung der Rentner und die der Angestellten, die seit 25 bis 35 Jahren bei Thielmann arbeiten.