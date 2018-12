Hausach Besondere Momente mit den Chören

Für dem Taizé-Gesang "Jubilate Deo omnis terra" vereinigten sich beide Unterstufenchöre, dann bewiesen die Siebt- und Achtklässlerinnen beim wunderschönen "Oh nuit" von Rameau ihre Französisch-Kenntnisse. Nach dem Vortrag in der Sprache unserer Nachbarn klang das mit fröhlichem Fingerschnipsen vorgetragene "Freedom is a voice" fast wie Welt-Musik, ein Eindruck, der noch durch die Cajon im Übergang zum Klassiker "Amazing Grace" verstärkt wurde. Es hätte wohl nur einiger weniger mutiger Klatscher in den Kirchenbänken bedurft, um den Funken überspringen zu lassen.

Begleitet von Emma Schuffenauer an der Winterhalter-Orgel setzten die mehrfachen Jugend-Musiziert-Preisträgerinnen Fiona Dorn und Hannah Jehle mit der Querflöte und der Arie "Sheep may safely graze" von Johann Sebastian Bach ein weiteres solistisches Glanzstück.

Von Taizé-Liedern bis zur "Weltmusik"

Dann begleitete Schuffenauer die Gemeinde zum gemeinsamen Lied "Nun singet und seid froh". Zum Abschluss des Intermezzos von der Empore brillierte der erst elfjährige Trompeter Lukas Wöhrle mit dem "Rigaudon" von Henri Desmarets.

Für das Finale hatte Reinhardt Bäder mit dem Mittel- und Oberstufenchor acht Lieder der "Ceremony of Carols opus 28" von Benjamin Britten einstudiert. Dorothee Hecking-Neu spielte die Harfe. Jedes Lied entwickelte – unterschiedlich in den Stimmen besetzt – seinen eigenen Charme. Ob "Procession", "There is no Rose" oder das Jiddische "As dew in Aprille", der Chor meisterte die Schwierigkeiten des Britten’schen Werks mit einer wunderbaren Leichtigkeit. Im "Spring Carol" harmonierten die beiden Solistinnen Linda Holasek und Britt Henke perfekt mit dem Spiel der Harfe. Zum Schlusslied "Deo Gracias" mit seinen eng geführten Kanons versammelten sich alle Chöre im Altarraum, um diesen dann mit einem gesungenen Halleluja wieder zu verlassen.

Großer Beifall belohnte die Chöre und ihre engagierten Leiter für ein wieder grandioses Adventskonzert.

In den drei Chören des Robert-Gerwig-Gymnasiums konzertieren etwa 140 Schüler. Die zu dem Konzert erbetenen Spenden kommen dem Verein "Wir für Burkina" zugute. Der Verein unterstützt schulische Bildungsprojekte in der Stadt Douroula, das Adventskonzert ist neben dem Weihnachtsbasar am RGG die zweite große "Einnahmequelle".