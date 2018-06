Hausach Barrierefreiheit bleibt Brennpunkt

Kita-Zeiten und Job sind schwer vereinbar

Jobchancen bestehen aber in Richtung Offenburg und dafür sind die Betreuungszeiten in den Kindergärten ihrer Ansicht nach zu unflexibel. "Durch die Mittagspause in der Kita könnte ich höchstens drei Stunden arbeiten und dafür ist die Fahrt nach Offenburg zu weit", meinte sie.

Weitgehend zufrieden äußerte sich eine andere Mutter mit der Situation. "Mir fällt aber bestimmt noch was ein", nahm sie lachend die Karte von Gentges entgegen.

Mit dem Klosterplatz habe man die Bildung eines Ortskerns verpasst, meinte ein Ehepaar. Beim Sanierungsprogramm der Innenstadt sollte darauf mehr Wert gelegt werden.

Die fehlende Barrierefreiheit des Hausacher Bahnhofs sei ein Brennpunkt. Das Gespräch mündete in einer Einladung zu einem Glas Most oder Wasser. Letzteres wurde gerne angenommen, bevor es zum Bürgerstammtisch ins Gasthaus Schwarzwälder Hof ging. "Es war schön, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und die Themen kreuz und quer aufzunehmen" fasste Gentges zusammen. In anderen Städten habe sie ähnliche Erfahrungen gemacht und nie echter Unfreundlichkeit begegnet. Es liege in der Natur der Sache, dass nicht alle Menschen spontan zu einem Gespräch bereit seien.

"Och nö", war aus einer Sprechanlage zu hören. Auch eine strickende Dame zog es vor, den lauen Sommerabend ungestört zu genießen. "Das ist völlig in Ordnung", fand Gentges und freute sich an den Gesprächen. Beim anschließenden Bürgerstammtisch wurden auch Themen über die Kommunalpolitik hinaus diskutiert (siehe Info).

Beim Bürgerstammtisch im "Schwarzwälder Hof" informierte Marion Gentges über die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die vor allem in kleineren Betrieben und Vereinen für Unsicherheit sorgt. Ihre Empfehlung lautet, möglichst kurzfristig eine entsprechende Datenschutzerklärung auf der Homepage einzustellen. Unter baden-württemberg.datenschutz.de könne der Praxisratgeber "Datenschutz im Verein nach der DS-GVO" abgerufen werden.