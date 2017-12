Hausach Auf der Suche nach der Wahrheit

Doch einige Einzelheiten wurden verschwiegen. "Mein Vater hat immer mal wieder etwas erwähnt, aber ich habe mich nie getraut, genauer nachzufragen", gibt sie zu.

Wo genau in Hausach ist es passiert? Aus welcher Richtung kam der Laster? Musste der Junge leiden oder war er sofort tot? Solches zu erfragen fiel ihr aus Rücksichtnahme auf ihren Vater verständlicherweise schwer. Aber gerade das sind die Dinge, die sie ihr schon ihr ganzes Leben beschäftigen. "Bei so etwas ist jeder Mensch anders. Manche wollen solche Geschichten ruhen lassen und ich verstehe, wenn jemand das alles gar nicht so genau wissen will. Aber ich kann das nicht. Mich lässt das nicht los", erklärt Hessler.

Wenn sie durch Hausach fahre, würde sie beispielsweise immer wieder darüber nachdenken, an welcher Stelle ihr Bruder wohl gestorben ist. Vor diesem Haus? Oder an jener Einfahrt? Jahre, jahrzehntelang ließ sie diese Fragen ruhen. "Doch nach dem Tod meines Vaters habe ich das Gefühl, dass ich jetzt nachschauen darf."

Sie weiß, dass die Zeitungen damals von dem Unfall berichteten und aus diesem Grund ist sie nun am Telefon. "Haben Sie die Artikel vielleicht noch und kann ich sie lesen?", fragt sie.

Eine gute Frage. Das normale Redaktionsarchiv reicht nur bis 2009 zurück, aber im Schwabo-Hauptsitz in Oberndorf gibt es ein größeres, weiter zurückgreifendes Archiv. Aber bis 1967? Mit dem Versprechen, die zuständigen Kollegen zu erfragen und sich mit ihnen in Verbindung zu setzen, lässt die Redaktion sich Hesslers Telefonnummer geben.

Ein paar Telefonate später ist jemand gefunden, der Zugang zum Archiv hat und bestätigt, dass es auch Artikel von 1967 enthalten müsste. Er will gerne helfen und nachschauen, ob er den fraglichen Artikel findet. Bereits ein paar Tage später laufen tatsächlich vier E-Mails im Postfach ein. Er ist fündig geworden! Zwei Artikel konnte er abfotografieren und schickt sie im Anhang mit.

"Danke, vielen Dank", ist alles, was Regina Hessler angesichts dieser Nachricht erst einmal herausbringt.

Ein paar Tage später setzt sich die Redaktion erneut mit ihr in Verbindung. Ob es der richtige Artikel war und ob er geholfen hat? Beides kann sie bejahen.

"Es war für mich erst einmal schon gut, von dem Unfall lesen zu können. Die Klarheit, das schriftlich zu sehen und etwas in der Hand zu haben", sagt sie. Dank des Fotos bei dem Artikel wisse sie nun auch endlich, wo die Tragödie ihren Lauf nahm. Vor allem aber: "Mein Bruder war sofort tot. Das war eine große Erleichterung", sagt Hessler.

Immer wieder habe sie in der Familie anderes gehört, Geschichten, bei denen bestimmt auch teilweise die Fantasie mit dem Erzählenden durchgegangen war. "Nun habe ich aber die Fakten. Ich weiß, was stimmt und was nicht. Ich habe mehr Gewissheit, mehr Sicherheit. Ich habe Klarheit." Hessler betont, dass das ihre Art sei, das Geschehene zu verarbeiten. Diese sei aber bestimmt nicht für jeden die optimale. Wem es aber ähnlich gehe, empfehle sie, sich an die Zeitung zu wenden. "Rufen Sie an und fragen sie einfach", rät sie.

Dem Fahrer des Lasters möchte sie verzeihen

Aber sie hat noch eine weitere Hoffnung: "Ich habe irgendwann einmal erfahren, dass der Fahrer des Lasters sich bei meinem Vater entschuldigen wollte. Aber er konnte die Entschuldigung nicht annehmen. Vielleicht kann ich ihn jetzt finden und ihm an meines Vaters statt verzeihen."

Und während Weihnachten bisher für sie und ihre Familie eine eher traurige Angelegenheit war, hofft sie nun – mit dem neuen Wissen – besser loslassen zu können und das Fest mit etwas leichterem Herz feiern zu können. Charlotte Reinhard

Weihnachten – das Fest der Liebe, der Besinnlichkeit, der Fröhlichkeit. Doch das ist nicht für alle so. Manche Menschen verbringen die Feiertage einsam und alleine oder, schlimmer noch, in Gedenken an Schicksalsschläge, die sie an diesen Tagen ereilten. Und das sind mehr, als so mancher glauben mag. Nur spricht kaum jemand darüber, weil niemand anderen das Fest verderben möchte oder vielleicht auch, weil man es eigentlich gar nicht hören mag. An Bedürftige zu spenden, Gutes zu tun, freundlich zu sein, klar, das gehört dazu. Aber Weihnachten ist nicht nur das Fest der Freude. Es ist auch das Fest des "An-den-Anderen-denken". Dazu gehören jene, die es nicht so fröhlich feiern können wie die meisten. Dazu gehören auch die, die am reich gedeckten Tisch fehlen. Und jene, denen sie fehlen.