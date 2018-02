Hausach Auch "Hermännle" findet einen Platz

32 Seiten ist das Werk wieder stark und ein Blick in das Blättle offenbart eine Mischung als Bewährtem, Beliebtem und Neuem. So ist ganz am Anfang – oder am Ende, denn der "Wunderifzt wird von hinten nach vorne gelesen – ein lustiges Foto vom neuen Bürgermeister Wolfgang Hermann zu sehen, den die beiden Herausgeber liebevoll "das Hermännle" nennen. "Wir wollen einen Spitznamen für den Burgis einführen", erklärt Sandra Sonntag die Bezeichnung.

Natürlich darf auch das allemannische Vorwort von Vize-Narrenvater José F. A. Oliver nicht fehlen, genau wie die Fotostory, die Kinderseite und die närrische Partnerbörse. Freuen darf sich der Leser außerdem auf ein ganz besonderes Interview, sowie einen Bericht vom Jugendgremium und einen Artikel über das 65-jährige Jubiläum des Datschkuchens.

Manfred Müller hat auch wieder eine Karikatur geliefert, in deren Mittelpunkt der neue Bürgermeister Wolfgang Hermann steht.