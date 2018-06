Hausach Astrágalos-Chor unter neuer Leitung

Hausach (red/kty). Seit März probt der Chor bereits für die im September stattfindenden Konzerte, die unter dem Titel "Herr, auf dich traue ich" Stücke von Thomas Tallis, Heinrich Schütz und Felix Mendelssohn-Bartholdy beinhalten werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Chors.

Aufgewachsen in Altensteig im Nordschwarzwald, wurde Nonnenmann früh mit Chormusik vertraut. Als Sänger in der Christophorus-Kantorei Altensteig, unter der Leitung seines Vaters Michael Nonnenmann, sang er circa 40 Konzerte pro Jahr, konzertierte in ganz Europa und den Vereinigten Staaten, nahm teil an CD- und Radioproduktionen und gewann unter anderem den ersten Preis beim Deutschen Chorwettbewerb 2010 sowie den Publikumspreis beim Internationalen Kammerchorwett­bewerb Marktoberdorf 2009. Später führten ihn Konzertreisen mit dem Jungen Stuttgarter Bachensemble nach Italien und Chile.

Nach einem Vorstudium im Fach Violoncello an der Musikhochschule Trossingen studierte er Schulmusik an der Hochschule für Musik Freiburg mit den Schwerpunkten Violoncello, Gesang und Chorleitung. Seine Leidenschaft für die Chorleitung entdeckte er mit 16 Jahren, als er seinen ersten Chor, den Liederkranz Pfalzgrafenweiler, übernahm. Heute leitet er den Kammerchor Kinzigtal sowie das Altensteiger Vokalensemble. "Ich freue mich nun auf die Arbeit mit einem Ensemble, das bereits seit Jahren mit seinem breiten und anspruchsvollen Repertoire in der Region bekannt geworden ist", so Nonnenmann.