Hausach Anderes Land, andere Sicherheit

Meiner Meinung nach ist in Bezug auf die Sicherheit das Wichtigste, eine gute Balance zwischen völliger Unbekümmertheit und ständigem Misstrauen zu finden. Denn trotz der Zwischenfälle, die mir von Bekannten zu Ohren gekommen sind, sollte man sich nicht von einer ständigen Angst vor Überfallen einschränken lassen.

So beschloss ich, tagsüber, aber nicht am späten Abend den Bus zu nehmen. Ging ich von einer Feier nachts allein nach Hause, bestellte ich mir über die gleichnamige App ein sogenanntes Uber. Ein Uber ist wie ein Taxi, nur dass das Auto von einer Privatperson gefahren wird. So kommt man nachts sicher und für deutsche Verhältnisse immer noch preiswert nach Hause.

Sicherheit ist ein Thema, das uns alle betrifft. So würde ich auch in Deutschland nicht nach einer Feier mitten in der Nacht alleine nach Hause laufen oder mit offenem Rucksack herumspazieren, um all meine Wertsachen zu präsentieren.

Jeder Einzelne muss die richtige Balance für sich finden. Denn meistens ist neben allen möglichen Sicherheitsvorkehrungen die beste und präventivste das eigene Bauchgefühl.

Die "roten Bundesstaaten" sind für Touristen nicht empfehlenswert. Während die Sicherheitslage in den nördlichen Bundestaaten in den vergangen Jahren kritischer geworden ist, locken andere Orte wie die Halbinsel Yucatán in der Karibik immer mehr Touristen an. Die Sicherheit hängt somit stark vom Aufenthaltsort in Mexiko ab.