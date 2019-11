Hausach AfD-Stammtisch wegen Gegendemo abgesagt

Juliane Hauer, die den Protest mit organisiert hat, freut sich über den großen Zuspruch nicht nur aus Hausach, sondern auch den umliegenden Gemeinden. Unter den Teilnehmern sind zahlreiche Gemeinderäte und Personen des öffentlichen Lebens.

Dass der Schwarzwälder Hof am Dienstagabend dunkel bleibt, verbuchten die Demonstranten als Erfolg. "Ich freue mich, dass wir es geschafft haben, in der kurzen Zeit so viele von euch zu mobilisieren", sagt Hauer und macht die Position derer, die dem Aufruf gefolgt sind, deutlich: "Wir brauchen keine Partei, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage stellt und rechtsextreme Kontakte und Mitglieder hat."

Die Aktion zeige, dass Hausach und das gesamte Kinzigtal für Weltoffenheit und Toleranz eintreten, verdeutlicht sie. Eine Partei, die Rassisten eine Plattform gebe, "brauchen wir nicht", sagt Hauer und macht deutlich: "Die Würde des Menschen ist unantastbar – das ist nicht verhandelbar." Mit lautem Applaus schließen die Anwesenden sich ihren Worten an.

Auch mit ihren Bannern machen sie ihre Position deutlich: "Keine Blaupause von Braun" ist dort zu lesen oder, getreu dem Motto der Kundgebung: "Hausach bleibt bunt."

AfD-Veranstaltung wird nachgeholt

Tatsächlich war am Mittwochvormittag ein Wagen der Hausacher Wasserwerke vor Ort. AfD-Kreisrat Taras Maygutiak, der zu dem Stammtisch eingeladen hatte, bestätigte auf Anfrage des Schwarzwälder Boten die kurzfristige Absage der Veranstaltung. Zwar hätte es eine Alternative gegeben, allerdings habe es aus seiner Sicht keinen Sinn gemacht, die Veranstaltung so kurzfristig zu verlegen. Sie werde aber auf jeden Fall im Kinzigtal nachgeholt. Wann genau, das stehe noch nicht fest.

"Eine Demo schreckt uns übrigens nicht ab, ganz im Gegenteil", machte Maygutiak im Gespräch deutlich: "Das motiviert mich." Schließlich sei er in Hausach aufgewachsen und wolle sich gerade dort "die Meinungsfreiheit nicht verbieten lassen". Selbstverständlich solle Hausach bunter werden. "Wir tragen mit der Farbe Blau dazu bei", so Maygutiak.