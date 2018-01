Hausach (cr). Die Überraschung ist gelungen: Die Feuerwehr Hausach hat am Dienstagabend dem neuen Bürgermeister Wolfgang Hermann einen Maien gestellt. Acht Meter hoch war der Baum, den die Männer zu dem Haus des Bürgermeisters an der Kinzigstraße brachten, aufstellten und am Haus befestigten – auf dass er dem nächsten Sturm trotzen möge. Ob es sich um eine Fichte oder Tanne handelte, konnten die Feuerwehrler nicht genau sagen. "Ich habe zuerst an einen Rohrbruch gedacht, als ich die ganzen Einsatzkräfte gesehen habe", erzählte Hermann. Er dankte auch im Namen seiner Familie den Freiwilligen für den Maien und ließ sich von ihnen im Anschluss noch auf eine Brezel und ein Bier einladen.