Hausach Abschied und Neubeginn liegen in Hausach nah beisammen

Viele Jahrzehnte habe der scheidende Pfarrgemeinderatsvorsitzende die verschiedensten Funktionen im Dienst der Kirche erfüllt, würdigte Würtz das große Engagement Hillers und bezeichnete dies als enorme Leistung. Hohe Anerkennung zollte auch der kürzlich gewählte Pfarrgemeinderatsvorsitzende Alfredo Sanchez seinem Vorgänger: "Du warst immer verlässlich da." Er habe sich zum Ziel gesetzt, die Arbeit Hillers zum Wohle der Seelsorgeeinheit weiterzuführen. Die Entscheidung, das Amt aus gesundheitlichen Gründen niederzulegen, sei ihm nicht leicht gefallen, bekannte Hiller. "Das Warten hat sich gelohnt, denn mit Pfarrer Christoph Nobs haben wir einen engagierten Seelsorger gefunden", betonte er. Sein Dank galt seiner Ehefrau und Tochter sowie jenen, die ihn all die Jahre unterstützt haben.

Abschiednehmen hieß es auch von Pfarradministrator Würtz. Aus sechs Wochen Aushelfen seien sieben Monate geworden, erinnerte sich der Geistliche, der in dieser Zeit ein gehöriges Arbeitspensum zu leisten hatte. "Manchmal war es schon anstrengend, aber ich bin immer gerne zu Ihnen hergekommen und habe Sie als lebendige Seelsorgeeinheit wahrgenommen", erklärte Würtz.

Zuvor hatte er in seiner Pfingstpredigt die unternehmungslustige Schöpferkraft des Heiligen Geistes thematisiert und wo im Leben Raum dafür gegeben werde. "Klar ist, dass vielleicht eine Richtung eingeschlagen werden muss, die zuerst einmal gar nicht wirklich gewollt wird", so der Pfarrer. Oft genug müsse der behagliche Rahmen des gewohnten Lebens verlassen und Standpunkte in Frage gestellt werden. Das Pfingstfest erinnere daran, dass in jedem Leben schöpferische Tätigkeit möglich ist.