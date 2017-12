Hausach 70 Tonnen: "Hoch mit dem Ding!"

Der Motor rattert leise, aber es bewegt sich nichts. Die 70-Tonnen-Maschine verharrt regungslos auf dem Anhänger des Schwertransports. Arbeiter in roten Jacken huschen umher und rufen sich Kommandos zu. Ganz genau überprüfen sie jeden Zentimeter der wertvollen Fracht, schätzen das jeweilige Gewicht an den einzelnen Stellen und berechnen in Bezug dazu die Länge der Seile. Schließlich ist die Maschine nicht an allen Stellen gleich schwer. Bevor das Drehfräszentrum von den zwei Kränen in die Luft gehoben und an seinen Bestimmungsort, eine Werkshalle der Firma Hengstler transportiert wird, muss alles passen.