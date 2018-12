Hausach 28-Watt-Birnen und drei-PS-Motoren

Hausach. Sein zweites Werk nach der Bergbauchronik, die im Frühjahr 2017 erschienen ist, ist nicht minder umfang- und aufschlussreich. Bei einem Pressegespräch am Donnerstag gab der 77-Jährige einen kleinen Einblick in seine Erkenntnisse. Der erste Band seines Werks fasst die Einführung der Elektrizität in Hausach und im mittleren sowie oberen Kinzigtal zusammen.

Die erfolgte verhältnismäßig spät, wie Meyerhöfer erklärt: "1898 bekam Hausach das erste Angebot für eine Stromversorgung, aber die Verantwortlichen konnten sich nicht entscheiden. Ein Gutachten nach dem anderen wurde eingeholt." Er vermutet hinter diesem Verhalten Unkenntnis über die neue Technik. Erst 1910/11 sei der Strom nach Hausach gekommen – allerdings über die Reichsbahn, die ans Netz angeschlossen wurde. Der sei von dem Werk Bauer & Schoenenberger aus Schnellingen geliefert worden, das ein eigenes Elektrizitätswerk gebaut hatte.

Kurze Zeit später habe auch Stadtmühlen-Müller Benjamin Uhl eine Stromerzeugungsmaschine installiert, mit der neben seiner Mühle auch einige Häuser in der Nachbarschaft mitversorgte. Mitte 1912 gab es in Hausach 112 Glühlampen à 28 Watt und Motoren mit drei PS. "Wahrscheinlich drei Motoren mit jeweils einem PS", meint Meyerhöfer schmunzelnd. Ab 1913 wurde dann die ganze Stadt an ein Gleichstrom-Netz angeschlossen.