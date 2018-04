Hausach 21. Leselenz lockt mit Lyrik, Prosa und Film

Am Sonntag, 1. Juli, geht es weiter mit der Matinee bei Korb Wenzel mit Fabian Burstein und Christoph Simon. Beim Burgerleben liest Barbara Rose Rittergeschichten für Kinder und bei der Rathaus-Lesung geht es um die Badische Revolution von 1848. "Das könnte eine heiße Angelegenheit werden", so Wörner augenzwinkernd. Außerdem stellt Ilija Trojanow bei der "Weltlese" den bosnischen Schriftsteller Dževad Karahasan vor. Am Montag, 2. Juli, folgt in der Stadthalle der zweite Veranstaltung von "Ins Lesen eingehört" mit Sabine Gruber und Arno Camenisch und am Dienstag wird der Film "Es war einmal Indianerland" auf der Burg gezeigt.

Am Mittwoch gibt es die "Lesung für alle" mit Übersetzung in die Gebärdensprache mit Tina Stroheker und Dogan Akhandi. Der Donnerstag beginnt mit einem Lyrik-Symposium im Rathaus am Nachmittag und einer Abendlesung im Mostmaierhof. Am Freitag, 6. Juli, endet der Leselenz 2018 dort, wo er begonnen hat: In der Kulturgarage mit einer "Wort-Performance" des Slam-Poeten Bas Böttcher.

Dazu gibt es auch in diesem Jahr die Woche "kinderleicht und lesejung", Schullesungen und Schreib-Werkstätten sowie Veranstaltungen in den Kindergärten. "Wir haben also auch in diesem Jahr wieder ein tolles Programm", sagte Förderverein-Vorsitzende Ulrike Tippmann.