Hausach 1918: "Demokratie oder Sozialismus?"

Hausach . Schüler der Oberstufe des Robert-Gerwig-Gymnasiums und auch der kaufmännischen Schulen werden im Hausacher Rathaus am Dienstag, 2. Oktober, ab 19.30 Uhr zeigen, was sie gemeinsam mit ihren Lehrern Mathias Meier-Gerwig und Hans-Michael Uhl zu dem Thema erarbeitet haben und was sie besonders bewegt hat.

Angeregt wurde die Veranstaltung "1918 – ein deutsches Schicksalsjahr" auch durch Altbürgermeister Manfred Wöhrle, erzählt Uhl.

Der Tag der Deutschen Einheit ist viel mehr als nur ein freier Tag