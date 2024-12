Haus-Weihnachtsmarkt in Lützenhardt

1 Krippenbauer Hans-Georg Rothfuß lädt am Wochenende, 7./8. Dezember, zu seinem Hausweihnachtsmarkt mit Krippen-Ausstellung nach Waldachtal-Lützenhardt ein. Foto: Walter Maier

Selbstgefertigte Holz-Krippen zeigt der bekannte Waldachtaler Hobby-Holzkünstler Hans-Georg Rothfuß beim Haus-Weihnachtsmarkt.









Der Haus-Weihnachtsmarkt ist geöffnet am Samstag, 7. Dezember, und am Sonntag, 8. Dezember, jeweils von 11 bis 17 Uhr im Streitwäldle 3 in Waldachtal-Lützenhardt, unweit des Café Brünz gelegen.