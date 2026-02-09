Haus Waldeck in Nagold: Abriss nach elf Jahren – auch vom Neubau ist nicht mehr viel zu sehen

Es war einmal ein Flüchtlingsheim: Nach dem Abriss des Hauses Waldeck in Nagold haben die Abbrucharbeiten am benachbarten Neubau begonnen. Dieser wurde erst 2015 erstellt.
Im Kreuzertal vor Nagold geht es zügig auf die Renaturierung zu. Im Herbst vergangenen Jahres stimmte der Gemeinderat der Vergabe der Abbrucharbeiten zu, dann legte das Abbruchunternehmen Walter auch schon los. Bereits Ende des Jahres war von dem geschichtsträchtigen Haus, dessen Kern Ende des 19. Jahrhunderts entstand, nicht mehr viel zu sehen.