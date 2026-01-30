Haus und Wohnung: Interhyp erwartet keinen großen Immobilienaufschwung

Der Kauf von Haus oder Wohnung ist für viele Menschen die größte finanzielle Verpflichtung ihres Lebens. Der Immobilienmarkt hat sein Tief überwunden, aber ein großer Aufschwung ist nicht in Sicht.
München - Trotz ungebrochen großen Interesses vieler Menschen am eigenen Heim ist nach Einschätzung des Finanzierungvermittlers Interhyp auf dem deutschen Immobilienmarkt weiter kein starker Aufschwung in Sicht. Dazu tragen nach Worten von Vorstand Stefan Hillbrand neben wieder leicht gestiegenen Zinsen auch die wirtschaftliche Unsicherheit bei.