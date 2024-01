Haus und Energie: Schritt für Schritt zur Förderung

Das Haus energetisch fit machen: Das ist eine Herausforderungen für Eigentümer. Sie müssen die Maßnahmen planen, umsetzen und vor allem finanzieren. Aber es gibt Fördertöpfe von Bund, Ländern und Kommunen, die Bauherren anzapfen können. Hinzu kommen Steuererleichterungen. Seit dem 1. Januar 2024 hat sich laut Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle die Reihenfolge der einzelnen Schritte zur Antragsförderung geändert. So kommen Sanierer jetzt ans Geld:

1. Schritt: Sich Klarheit verschaffen

Trotz Förderung stemmen Eigentümer einen Großteil der Sanierungskosten aus eigener Kraft. Wenn in einem älteren Haus Bad, Küche und Elektroleitungen erneuert und zugleich energetisch fit gemacht werden sollen, kann es finanziell eng werden.

Deshalb lohnt es sich zu überlegen: Was will ich? Neue Fenster rein? Neue Heizung einbauen? Rohre, Fassade und Dach dämmen und Photovoltaik obendrauf setzen? Soll es das große Rundum-Paket werden?

„Im Bestand müssen Eigentümer Prioritäten setzen, um sich mit Blick aufs eigene Budget nicht zu viel zuzumuten“, rät Norman-Marcel Dietz vom Verband Privater Bauherren (VPB) in Hildesheim.

2. Schritt: Informieren und beraten lassen

Auskunft liefern das Internet und persönliche Ansprechpartner. Zum Beispiel bieten die Verbraucherberatungen Gespräche zur ersten Orientierung über Baumaßnahmen, Kosten und Fördermöglichkeiten an. Manche Kommunen haben ebenfalls Anlaufstellen.

Im Internet erschwert die Flut an Tipps den Überblick. Zuverlässige, gebündelte Angaben bieten etwa das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Beide sind zuständig für die umfangreichen Förderangebote des Bundes. Die BAFA für Einzelmaßnahmen wie neue Heizungen und Dächer, die KfW für große Vorhaben.

Dritte offizielle Quelle ist die Deutsche Energie-Agentur (DENA). Sie veröffentlicht die sogenannte Energieeffizienz-Expertenliste. Nur dort eingetragene Fachberater dürfen – außer den Hauseigentümern selbst – Anträge bei KfW und BAFA einreichen.

3. Schritt: Einholung von Angeboten/Beauftragung des Fachunternehmens oder des Energieeffizienz-Experten

Vor dem Antrag auf Förderung können zunächst Angebote von Fachunternehmen für die geplante Maßnahme eingeholt werden. Spätestens zur Antragstellung muss – anders als im vergangenen Jahr – ein abgeschlossener Liefer- oder Leistungsvertrag mit einer auflösenden oder aufschiebenden Bedingung der Förderzusage beim Antragsteller vorliegen. Dabei muss auch das voraussichtliche Datum der Umsetzung der beantragten Maßnahme enthalten sein.

Einfach gesagt: Erst muss ein Fachunternehmen beauftragt und ein entsprechender Vertrag geschlossen werden, bevor der Antrag auf eine Förderung überhaupt gestellt werden kann.

Für jedes Fördersegment ist entweder das bevollmächtigte oder ausführende Fachunternehmen oder der eingebundene Energieeffizienz-Experte für eine technische Projektbeschreibung zu beauftragen.

Die technische Projektbeschreibung erfasst alle relevanten Projektangaben und ermöglicht eine vertiefte technische Plausibilitätsprüfung vor Antragstellung. Der Energieberater macht nach Absprache mit dem Bauherrn also eine Bestandsaufnahme des Hauses, klopft die geplanten Maßnahmen auf Effizienz, Nutzen und Wirtschaftlichkeit hin ab.

Auf Wunsch fertigen Energieberater einen individuellen Sanierungsfahrplan an – kurz iSFP, erläutert Andreas Holzapfel vom GIH, einem Dachverband der Energieberatenden. Auch für den iSFP gibt es eine Förderung: das Beraterhonorar ist bis zu 80 Prozent förderfähig – maximal 1700 Euro.

„Berater kennen die verschiedenen Varianten, rechnen sie durch und geben eine Empfehlung“, sagt Martin Brandis vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Holzapfel und seine Kollegen wissen etwa: Für welche der gewünschten Maßnahmen gibt es vom wem unter welchen Voraussetzungen Geld? Lohnt ein Zuschuss von der BAFA mehr als ein zinsverbilligtes KfW-Darlehen mit Tilgungszuschuss? Lässt sich beides kombinieren – besser parallel beantragen oder gestaffelt? Geben Kommune und Land was dazu?

Ein Tipp von VPB-Bauherrenberater Dietz: Über die Sanierung hinaus auch altersgerechte Umbauten mitdenken – und von den entsprechenden Zuschüssen profitieren.

4. Schritt: Förderung einreichen

Bei den großen Geldverteilern BAFA und KfW ist der Antrag online möglich. Die Formulare stehen auf den Webseiten zum Download bereit. Zusätzlich finden Bauherren Merkblätter sowie eine Liste mit Nachweisen, etwa die technische Projektbeschreibung, die sie beibringen und hochladen müssen.

5. Schritt: Mit den Maßnahmen loslegen

Ist der Antrag abgeschickt, dürfen die Handwerker anrücken. Der Zuwendungsbescheid muss nicht abgewartet werden. Verbraucherberater Brandis empfiehlt, dennoch zu warten: „Es verschafft mehr Sicherheit“. Denn falsche Daten und Berechnungen oder verspätete Antworten auf Nachfragen können genauso wie Doppelanträge zur Ablehnung führen. Wichtig: Der Bescheid ist in der Regel befristet.

6. Schritt: Einreichung des Verwendungsnachweises/Beauftragung des Fachunternehmens oder des Energieeffizienz-Experten zur Erstellung des technischen Projektnachweises

Nach Fertigstellung der Maßnahme, bezahlt der Antragsteller alle Rechnungen der eingesetzten Fachunternehmen zunächst einmal selbst.

Vor Einreichen des Verwendungsnachweises muss entweder das bevollmächtigte oder ausführende Fachunternehmen oder der eingebundene Energieeffizienz-Experte beauftragt werden, den technischen Projektnachweis zu erstellen. Dieser erfasst alle relevanten Projektangaben nach tatsächlicher Umsetzung der beantragten Maßnahmen. Das Formular für den technischen Projektnachweis ist auf der BAFA-Seite unter dem Bereich „Informationen zur Energieberatung“ zu finden.

7. Schritt: Prüfung des Verwendungsnachweises und Auszahlung

Wurde der Verwendungsnachweis erfolgreich erstellt und an das BAFA übermittelt, erhält der Antragsteller eine Eingangsbestätigung per E-Mail. Die eingereichten Unterlagen werden dann vom BAFA gesichtet. Nach positiver Prüfung erstellt das BAFA den Festsetzungsbescheid, sendet diesen per Post zu und veranlasst schließlich die Auszahlung des gewährten Zuschusses.

Zusätzlich zu den staatlichen Zuschüssen können Hausbesitzer unter bestimmten Voraussetzungen auch steuerliche Entlastung geltend machen. Sie sollten sich beim Finanzamt oder Steuerberater danach erkundigen – und zwar bevor es losgeht, um alles auszuschöpfen.