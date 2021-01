Haus St. Elisabeth in Rottweil Altenheim von Coronavirus hart getroffen

Auf Jahressicht relativiert sich Zahl wieder etwas

Auf Jahressicht gesehen wiederum relativiere sich die Zahl wieder etwas, da es 2020 unterjährig auffallend deutlich weniger Sterbefälle gegeben habe. Im Zeitraum Februar bis Mai 2020 gab es lediglich zwei Sterbefälle, äußert Strehle. Die ganzjährigen Sterbefälle im Altenzentrum St. Elisabeth der vergangenen drei Jahre bewegen sich auf ähnlichem Niveau – 2018 gab es 40 Tote, 2019 37, im vergangenen Jahr sind 46 Bewohner des Heimes gestorben.

Seit Anfang November werde die Schnelltestkonzeption umgesetzt. Bewohner und Mitarbeitende seien regelmäßig mittels Schnelltest getestet worden. Am 3. Dezember seien mehrere Bewohner im Rahmen der regelmäßigen Schnelltestungen positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Innerhalb weniger Tage hatten sich rund zwei Drittel der Bewohner infiziert", berichtet Strehle. Auch viele Mitarbeitende hätten sich trotz höchstem Schutzstandard infiziert.

Gute Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt

"Bis heute wissen wir nicht im Detail, was die Ursache, die Ursachen für die hohen Infektionen waren. In der ersten Corona-Welle sind wir im Haus St. Elisabeth gänzlich ohne Infektionen durchgekommen", so der Leiter der Altenhilfe.

Er lobt die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt in Rottweil, ebenso die Solidarität der Mitarbeiter aus anderen Bereichen, die auf Weihnachtsurlaub verzichtet hätten, um die schwierige Situation zu überstehen. Mehrmals täglich habe man sich abgestimmt und alle erforderlichen Maßnahmen getroffen.

Ab dem 3. Dezember sei im ganzen Haus ein Besuchsverbot umgesetzt worden. Die Mitarbeiter arbeiteten seither in nicht betroffenen Wohngruppen in voller Schutzausrüstung. Damit gemeint seien Schutzkittel, die mittlerweile vorgeschriebene FFP2-Maske, Haube, Schutzbrille und Einweghandschuhe.

Besondere Härte für alle Betroffenen

"Das Coronavirus hat die Einrichtung hart getroffen, was vor allem über die Weihnachtszeit eine besondere Härte für alle Betroffenen darstellte", sagt Strehle. Viele Bewohner hätten nur leichte Symptome gehabt und seien mittlerweile wieder genesen. "Zu unserem großen Bedauern dürfen jedoch genau diese Bewohner nicht an der Schutzimpfung teilhaben. Mit Verweis auf den nur knappen Impfstoff dürfen sich genesene Bewohner und Mitarbeitende derzeit nicht impfen lassen", so Strehle.

Die letzte Neuinfektion im Altenzentrum St. Elisabeth gab es am 5. Januar 2021. Seit dem 19. Januar seien alle Bewohner wieder genesen. Die vom Gesundheitsamt angeordnete häusliche Absonderung endete am MIttwoch. Besuche seien dann wieder in der gesamten Einrichtung unter Einhaltung der geltenden Schutzmaßnahmen möglich.

Am 30. Januar werde im Altenzentrum St. Elisabeth geimpft. Um größere Ausbruchsgeschehen in Zukunft vermeiden zu können, seien die Impfungen beim Personal und den Bewohnern in der Tat ein großer und immens wichtiger Mosaikstein.

Zusammen mit der aktuell geltenden Teststrategie vor dem Betreten eines Altenzentrums, regelmäßigen Schulungen und Unterweisungen, Gefahrenanalysen und den ohnehin geltenden AHAL- und Hygieneregeln sei man hoffnungsvoll, ein höheres Ausbruchsgeschehen künftig vermeiden zu können, so Strehle.