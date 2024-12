Das Haus Saron in Wildberg lädt zu einem weiteren Hautnah-Abend. Gast am 10. Januar wird Paralympics-Star Niko Kappel.

Am 10. Januar lädt das Haus Saron zu einem Abend ein, der unter die Haut gehen dürfte. Mit Niko Kappel, dem Paralympics-Sieger und Weltmeister im Kugelstoßen, erwartet die Gäste ein inspirierender Redner und echter Ausnahmeathlet.

Unter dem Motto „Hautnah-Abend“ haben Besucher die Gelegenheit, den sympathischen Sportler aus nächster Nähe zu erleben und sich von seiner Lebensgeschichte mitreißen zu lassen.

„Wahre Größe wird nicht in Zentimetern gemessen!“

Der Abend beginnt um 18.30 Uhr mit einem Empfang, bei dem die Gäste ankommen und in entspannter Atmosphäre den Auftakt genießen können. Danach gibt Niko Kappel in einem persönlichen Interview Einblicke in seine Erfolge, Herausforderungen und die Lektionen seines Lebens. Im Anschluss übernimmt er die Bühne und spricht über sein zentrales Thema: „Wahre Größe wird nicht in Zentimetern gemessen!“.

Mit nur 1,40 Metern Körpergröße ist Niko Kappel ein Riese, wenn es um Durchhaltevermögen, Ehrgeiz und Erfolg geht. Der 1995 geborene Kugelstoßer sicherte sich 2016 bei den Paralympischen Spielen in Rio de Janeiro die Goldmedaille und krönte damit seine Karriere. Seither ist er mehrfacher Welt- und Europameister – einer der besten Athleten seiner Disziplin.

Spenden fließen in Anschaffung von Sportgeräten

Doch Kappel begeistert nicht nur durch sportliche Höchstleistungen: Mit seiner Bodenständigkeit, seinem Humor und seiner offenen Art berührt er Menschen aller Altersgruppen.

Der Eintritt zu diesem besonderen Abend ist frei, eine Anmeldung jedoch erforderlich, da die Plätze begrenzt sind. Während der Veranstaltung wird um freiwillige Spenden gebeten, die für die Anschaffung neuer Sportgeräte im Haus Saron verwendet werden – eine Investition in die Zukunft und die Gemeinschaft.

INFO

Haus Saron

Das Haus Saron ist mehr als nur ein Veranstaltungsort. Eröffnet 1926, gehört es zum Süddeutschen Gemeinschaftsverband (SV) und steuert auf sein 100-jähriges Jubiläum zu. Mit 160 Betten und großzügigen Räumlichkeiten bietet das Haus Raum für Seminarwochenenden, Gruppenveranstaltungen, Firmenmeetings und Einzelaufenthalte. Auch private Feierlichkeiten finden hier einen stilvollen Rahmen.