Haus mit Geschichte Neue Bleibe für türkische Gemeinde in Rottweil

"Aufgrund der vielfältigen Aktivitäten der Gemeinde besteht seit längerer Zeit der Wunsch nach einem größeren und geeigneterem Gemeindehaus", teilt Mustafa Keskinsoy mit. Die Nutzfläche im jetzigen Gebäude belaufe sich auf rund 95 Quadratmeter und reiche bei Weitem nicht mehr aus, um den Besuchern gerecht zu werden.

Deshalb sei der Verein bereits seit mehreren Jahren auf der Suche nach geeigneteren Räumlichkeiten gewesen. Ziel sei ein modernes und städtebaulich integriertes Gebäude gewesen, das die Funktion als Kulturzentrum, gesellschaftlicher Treffpunkt, Jugendhaus und Gebetsraum erfülle.

Verschiedene Grundstücke standen auf der Liste

Die Stadt habe das Vorhaben der Gemeinde immer unterstützt und sei dem Verein beratend zur Seite gestanden. Es hätten auch verschiedene städtische Grundstücke auf der Liste gestanden, die auf ihre Eignung bezüglich Größe, Lage und städtebauliche Verträglichkeit untersucht worden seien. Jedoch sei keines der Grundstücke den Kriterien in ausreichendem Maße gerecht geworden.

Nun aber wurde die Gemeinde in den Räumen der jetzigen Tanzschule Herzig in der Bahnhofstraße 2 fündig. Die zentrale Lage, das große Parkplatzangebot in unmittelbarer Nähe, die gute fußläufige Erreichbarkeit öffentlicher Verkehrsmittel und eine Nutzfläche von rund 500 Quadratmetern seien ausschlaggebend gewesen. Die Finanzierung erfolge ausschließlich aus Spendengeldern der Mitglieder. Ein Teil der Kaufsumme werde über die Haubank finanziert.

Schulbetrieb wird uneingeschränkt fortgeführt

Mustafa Keskinsoy betont, dass die Betrieb der Tanzschule uneingeschränkt fortgeführt werden könne und erst nach gemeinsamer Absprache die Planungen für das Gemeindezentrum umgesetzt würden. Dies werde frühestens Mitte 2022 geschehen.

Sehr zufrieden mit den neuen Eigentümern zeigt sich der bisherige Besitzer der Tanzschule, Manfred Hellmuth. 50 Jahre lang hat er in den Räumen die Tanzschule Herzig betrieben. Der Tanzlehrer hat Generationen von Schülern aus der Region das Tanzen beigebracht – bis er am 1. Januar 2015 die Einrichtung an Jochen Hermann übergab. Er und seine Frau Margarete zeigen sich überzeugt davon, dass nun daraus eine gute Sache wird.

Den Namen Herzig wird es zwar nicht mehr in Rottweil geben. Dafür in Trossingen. Sohn Lutz Hellmuth betreibt dort die "Herzig!"-ADTV-Tanzschule.