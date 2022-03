1 Das sogenannte Haus Laufer in Hochemmingen ist wieder zum Kauf ausgeschrieben. Foto: Kaletta

Bad Dürrheim-Hochemmingen - Im April 2018 stellte Peter Schwanhäußer die Pläne für das so genannte Haus Laufer, neben der katholischen Kirche in Hochemmingen, im Ortschaftsrat vor. Es war klar, dass es ein langer Weg werden würde, bis in dem historischen Gemäuer des ehemaligen Gasthaus "Hirsch" Café und Ferienwohnungen fertig sein würden.

Der Ortschaftsrat wie auch das Rathaus sind über den aktuellen Stand der Dinge informiert. Ortsvorsteher Helmut Bertsche hatte gehofft, dass sich die Entwicklung doch noch zum Guten wenden würde, dies war nun jedoch nicht der Fall. Die Gründe, warum Peter Schwanhäußer seine Pläne aufgab, liegen in der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Folgen.

Wer den Investor, der an der Schweizer Grenze wohnt, in der Ortschaftsratssitzung erlebte, der wusste, dass da einiges Herzblut drinlag. Zumal er schon ein ähnliches Projekt mit Erfolg abschloss und er die Hochemminger Immobilie bereits gekauft hatte. Das so genannte Haus Laufer ist rund 500 Jahre alt und steht komplett unter Denkmalschutz. Aus diesem Grund musste Schwanhäußer auch weitreichende Vorarbeiten leisten. So stimmte er die Pläne mit der Denkmalbehörde ab, diese hatte beispielsweise keine Einwände, sanitäre Anlagen in einem Anbau unterzubringen, auch gegen die Wohnnutzung gab es keine Einwände. Ein anderer Punkt war, die Statik zu berechnen.

Im Gespräch erklärte der Investor seine Entscheidung, die Pläne aufzugeben. Er war selbstständiger Coach im Bereich Mitarbeiterentwicklung. Die Corona-Pandemie bremste ihn jäh aus, das Geschäft entwickelte sich nicht im gewünschten Rahmen und Ausmaß weiter. Nun arbeitet er seit geraumer Zeit wieder als Angestellter in diesem Bereich bei einem großen Unternehmen und dies lasse einen Einsatz unter anderem auch zeitlich nicht zu. "Ich kenne jeden Stein und jeden Balken in dem Haus" und er stehe für jeglichen Käufer beratend zur Verfügung. Auch sind viele Planungsarbeiten bereits abgeschlossen. Ein möglicher Käufer könnte seine Pläne übernehmen oder natürlich auch etwas anderes mit dem Objekt machen. Eine Anfrage ist seinen Angaben zufolge die Einrichtung von Büroräumen. Das Haus soll in Hände gehen, die ernsthaft an dem Objekt interessiert seien und einen fairen Preis bezahlen würden.