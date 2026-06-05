Haus in Schenkenzell: Darum müssen die Mieter bald umquartiert werden

Für die Sanierung des gemeindeeigenen Gebäudes Heilig-Garten 4 hat der Gemeinderat Aufträge für insgesamt 78.000 Euro vergeben.
Da das Gebäude im Sanierungsgebiet liegt, erhält die Gemeinde Förderung. Im Gemeinderat verwies Bürgermeister Bernd Heinzelmann auf den Beschluss vom April, aufgrund der Haushaltslage nur die zwingend erforderliche elektrotechnische Sanierung mit den dazugehörenden Maler- und Küchenarbeiten zu realisieren. Die Dachsanierung mit der Installation einer Photovoltaikanlage soll erst 2027 umgesetzt werden.