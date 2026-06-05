Haus in Schenkenzell: Darum müssen die Mieter bald umquartiert werden

Da das Gebäude im Sanierungsgebiet liegt, erhält die Gemeinde Förderung. Im Gemeinderat verwies Bürgermeister Bernd Heinzelmann auf den Beschluss vom April, aufgrund der Haushaltslage nur die zwingend erforderliche elektrotechnische Sanierung mit den dazugehörenden Maler- und Küchenarbeiten zu realisieren. Die Dachsanierung mit der Installation einer Photovoltaikanlage soll erst 2027 umgesetzt werden.

Eigenanteil bei 40.300 Euro Handlungsbedarf beim Austausch der Elektrotechnik bestehe deshalb, weil die Elektrik für den Betrieb der neuen Heizung nicht ausreichend dimensioniert und derzeit nur durch ein Provisorium möglich sei. Bei der Ausschreibung seien sieben Firmen aufgefordert worden, ein Angebot einzureichen. Mit rund 63.000 Euro habe die Firma Harter aus Schiltach das günstigste Angebot unterbreitet. Dieses liege allerdings über der Berechnung von 55.000 Euro. „Für die Maßnahme können wir im Rahmen des Landessanierungsprogramms eine Förderung von 22.600 Euro (36 Prozent) in Anspruch nehmen. Unser Eigenanteil beträgt danach rund 40.300 Euro“, erläuterte Heinzelmann.

Mit 7.600 Euro pries die Schenkenzeller Firma Peter Lachenmaier die Malerarbeiten am günstigsten an. Sie liegen damit deutlich unter der Kalkulation von 16.000 Euro.

Drei Angebote angefordert

Einstimmig folgte das Gremium der Empfehlung der Verwaltung und vergab die Aufträge an die Firmen Harter und Lachenmaier.

Wie der Bürgermeister ausführte, seien durch die elektrotechnische Sanierung ergänzende Küchenarbeiten in den Wohnungen im Erd- und Dachgeschoss erforderlich, um vollständige Nutzbarkeit herzustellen. Hier seien drei Angebote angefordert worden. Zwei davon differierten mit einem Preis von rund 7.600 Euro nur um rund 30 Euro. Die Verwaltung vertrete die Meinung, nicht die auswärtige Firma mit dem billigsten Angebot zu beauftragen, sondern das Unternehmen aus Kaltbrunn. „Die Firma Gebele kennt sich im Gebäude besser aus und hat den Termin für die Ausführung zugesagt. Ich habe mit dem Landratsamt Rücksprache gehalten, ob wir das so machen dürfen“, erläuterte der Rathauschef. Die Vergabe durch die Räte erfolgte ebenfalls einstimmig.

Unterbringen im Roßbergerhof

Die Kostenberechnung für die Küchenarbeiten lag bei 15.000 Euro. Für die Dauer der Sanierungsarbeiten müssten die Wohnungen abschnittsweise geräumt und stromlos geschaltet werden. Die Unterbringung der Bewohner erfolge im Gebäude Roßbergerhof in Kaltbrunn und sei den Mietern bereits mitgeteilt worden. „Wir sind auf der Suche nach einer Wohnmöglichkeit in Schenkenzell, da die Obdachlosenunterkunft in Kaltbrunn für berufstätige Personen ohne eigenes Fahrzeug schwierig in der Handhabung ist“, räumte der Bürgermeister ein.