Haus Hohenbaden Bad Dürrheim: Gläubiger stimmen dem Verkauf zu

1 Das Haus Hohenbaden kann nun an die Gesellschaft für Verhaltensmedizin und Gesundheitsforschung AG verkauft werden. Foto: Marc Eich Das ehemalige Kindersolbad in Bad Dürrheim kann den Besitzer wechseln: Die zuständige Gläubigerversammlung macht die Veräußerung möglich.







Es kam, wie Insolvenzverwalter Martin Mucha es vorgeschlagen hatte: Die drei Flurstücke an der Luisenstraße und am Sunthauser Weg mit entsprechender Bebauung können an die Trägergesellschaft der Luisenklinik verkauft werden. Damit dürfte der lange Stillstand rund um die seit über 20 Jahren leerstehende mehrteilige Immobilie des Hauses Hohenbaden – bekannt als Kindersolbad – demnächst ein Ende finden. Das Anwesen war Teil der Insolvenzmasse eines Insolvenzverfahrens. Dieses betrifft den bisherigen Eigentümer, Projektentwickler Ralf Dickscheid. Er hatte für das Vorhaben, aus der früheren Einrichtung eine Hotelanlage zu machen, Investoren gesucht, was aber letztlich so nicht umgesetzt werden konnte. Schon einmal hatte es im Jahr 2020 den Vorschlag an die Gläubiger gegeben, das Anwesen aus der Insolvenzmasse heraus zu verkaufen – was aber seinerzeit abgelehnt wurde.