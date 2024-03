1 Spaßiges Spektakel: Die Premiere des Steckenpferde-Poloturniers im vergangenen Sommer. Foto: Roger Müller

Es war das Showspektakel 2023: das Steckenpferd-Polo. Eine fünfstellige Spendensumme wurde von den Teilnehmern „erritten“. In diesem Jahr haut eine besondere Band in die Tasten für den guten Zweck, auf der Bühne: Christian zu Fürstenberg.









Link kopiert



Zahlreich waren die Besucher Speckenpferde-Poloturnier. Wer am Ende das Turnier gewann, wurde eigentlich zur Nebensächlichkeit, viel imposanter war die Spendensumme, die zusammen kam. Es waren 21 000 Euro, die dem Kinderhospiz Sternschnuppenbande in VS-Schwenningen zugutekamen. In diesem Jahr