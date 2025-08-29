Haus des Jugendrechts in Lahr: Wenn der Erziehungsgedanke nicht greift, wird auch bestraft

Die Lahrer SPD hat sich im Haus des Jugendrechts informiert. Dort arbeiten mehrere Partner daran, dass junge Leute nicht zu Kriminellen werden.
In dem Gebäude in der Schillerstraße 16 wurde den 13 teilnehmenden Gästen im Verlauf kompakter 90 Minuten vor Augen geführt, wie mehrere Partner auf rund 350 Quadratmetern Fläche in interdisziplinärer Kooperation Themen der Jugenddelinquenz bearbeiten. Am Standort Lahr, dem landesweit insgesamt zehnten seiner Art (weitere sind in Planung), arbeiten Staatsanwaltschaft, Polizei, Landratsamt und Stadt Lahr eng verzahnt zusammen. Die Verantwortlichen um Iris Janke (Leitung Staatsanwaltschaft Offenburg) zeigten am Donnerstag unter anderem auf, dass es darum gehe, Straftaten von Jugendlichen und Heranwachsenden bis 21 Jahren auf kurzen, schnellen Wegen zu bearbeiten, ebenso, darauf zu reagieren.