1 Ortsbaumeister Ansgar Paul und Bürgermeister Jörg Frey (rechts) freuen sich über die neuen Räumlichkeiten. Foto: Gemeinde Schonach

Die Toiletten wurden saniert. Nun steht das Haus des Gastes den Schonachern wieder uneingeschränkt zur Verfügung. Der Bürgermeister geizt nicht mit Lob.









Nach umfassender Sanierung stehen die Toiletten im Haus des Gastes in Schonach der Öffentlichkeit wieder zur Verfügung. Erstmals wurde im Rahmen dieser Maßnahmen ein barrierefreies WC integriert, das den modernen Anforderungen an Barrierefreiheit entspricht. Das schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung.