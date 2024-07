Haus des Gastes in Schonach: Ab Anfang Oktober wieder geöffnet

Haus des Gastes in Schonach

1 Bürgermeister Jörg Frey informiert sich im Haus des Gastes über den Stand der Umbauarbeiten bei den Toiletten. Foto: Gemeinde Schonach

Die Sanierung der Toiletten schreitet voran. Die Gemeindeverwaltung sieht darin eine wesentliche Verbesserung der Infrastruktur. Bald gibt es auch ein behindertengerechtes WC.









Link kopiert



Die Toilettensanierung im Haus des Gastes in Schonach ist im vollen Gange. Seit dem 11. Juni ist das Gebäude aufgrund umfassender Sanierungsarbeiten an den Toiletten geschlossen. Diese Maßnahme stelle einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der Infrastruktur und der Barrierefreiheit der Einrichtung dar, informiert die Gemeinde nun in einer Pressemitteilung.