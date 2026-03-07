Haus der Familie brannte ab: Fünf Ruster helfen ihrem gambischen Kollegen – und erleben ein Abenteuer

Nachdem das Familienhaus ihres gambischen Kollegen niederbrannte, flogen fünf Ruster in das westafrikanische Land. Dort wollten sie ihm helfen. Aber es gab viele Hürden.
Ein schweißtreibendes Abenteuer liegt hinter fünf Ruster Handwerkern. Die Hälfte der Belegschaft von „Ohnemus-Bauconcepte“ flog nach Gambia. Dabei ging es nicht um einen spannenden Urlaub. Ihr Kollege Lamin Jaiteh kommt aus dem westafrikanischen Land und hat dort Frau und Kinder. Im vergangenen Herbst dann die Hiobsbotschaft: Ein Brand zerstörte das Haus von Jaitehs Familie.