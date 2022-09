13 Die Feuerwehr löschte mit Drehleitern. Foto: Wegner

Wohnhausbrand in Aichhalden: Aus einem Brand im Keller ist in der Rathausstraße 16 in Aichhalden schnell ein Feuer entstanden, das sich über das gesamte Wohnhaus ausgebreitet hat.















Link kopiert

Zu einem schwierigen Brand entwickelte sich ein Feuer, das im Keller eines älteren Wohnhauses in der Aichhalder Rathausstraße am Sonntagmorgen gegen 1.45 Uhr ausgebrochen war. Das Feuer, so erzählte ein Bewohner, sei im Keller des Gebäudes ausgebrochen. Rasend schnell breitete es sich danach auf das gesamte Gebäude aus. Die Feuerwehr Aichhalden war als erste am Einsatzort, nur einen Augenblick später traf auch die Drehleiter aus Schramberg ein. Darüber hinaus wurde die Feuerwehr Sulgen alarmiert, zudem rückten von Sulgen dort stationierte Fahrzeuge des Landkreises aus.

Zweite Drehleiter angefordert

Um genügend Wasser auch von oben in dem engen Bereich der Rathausstraße auf das Feuer einbringen zu können wurde zudem eine zweite Drehleiter angefordert. Diese rückte aus Oberndorf an. Da in diesem Bereich des Orts die Wasserversorgung nicht auf solche Mengen an Löschwasser ausgelegt ist, musste zusätzlich zum Hochbehälter auf der Breitreute eine Förderstrecke gelegt werden, wie Feuerwehr-Kreispressesprecher Sven Haberer berichtete.

Keine Verletzten

Personen kamen nicht zu Schaden, die Bewohner, nach ersten Erkenntnissen unserer Redaktion eine Familie mit Kind, konnten rechtzeitig das brennende Gebäude verlassen. Zudem wurden elf weitere Bewohner vorsorglich aus ihren Häusern evakuiert - eines Gebäudes, das direkt an das Brandobjekt angrenzt und ein weiteres gegenüber. Alle Betroffenen werden vom Roten Kreuz versorgt.

Flammen weit zu sehen

Die Flammen waren am dunklen Nachthimmel weithin zu sehen. Für die Feuerwehr galt es vor allem auch die Nachbargebäude zu schützen - vor allem auch aufgrund der enormen Hitze, die sich im Bereich des Brandes entwickelt hatte. Zunächst war übrigens ein Zimmerbrand gemeldet worden. In Aichhalden selbst weckte die Sirene die Bewohner des Orts.

Erst vor rund zwei Wochen, am 25. August, war in unmittelbarer Nachbarschaft der Dachstuhl eines Gebäudes ausgebrannt.

Wir berichten weiter.