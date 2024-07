1 Das Mesmerhaus von Maria Hochheim ist laut einem Statiker einsturzgefährdet. Ansgar Seifried und Franziska Geiger aus Göllsdorf möchten es gerne sanieren. Foto: Marcel

Zwei Göllsdorfer möchten das Mesmerhaus von Maria Hochheim sanieren und dabei auch Raum für Gottesdienste und Besinnung schaffen.









Die Wallfahrtskirche von Maria Hochheim hat in den vergangenen Jahren wieder an Bedeutung gewonnen. Immer wieder finden an dem idyllischen Platz unter den alten Linden Gottesdienste statt mit Gläubigen aus der ganzen Umgebung.