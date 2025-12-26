Haus Antonius in Donaueschingen: Leben mit MS - klarer Geist ist im Körper gefangen

Christine Singier leitet seit September das Haus Antonius in Donaueschingen. Hier werden Menschen mit Multipler Sklerose betreut. Vorfreude auf Weihnachten – trotz Einschränkungen.
Christine Singier ist seit September Leiterin des Hauses Antonius in Donaueschingen. Die Einrichtung für die Pflege vor allem junger MS-Betroffener gehört zur Interessengemeinschaft Multiple-Sklerose-Erkrankter Donaueschingen (IMSED) und steht unter der Schirmherrschaft der Fürstin Massimiliana zu Fürstenberg. Mit dem Betrieb des Hauses Antonius, das im April 1995 eröffnet wurde, hat die IMSED den Grundstein für die Unterbringung und Versorgung von MS-Betroffenen gelegt.