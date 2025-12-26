Haus Antonius in Donaueschingen: Leben mit MS - klarer Geist ist im Körper gefangen

Christine Singier leitet seit September das Haus Antonius in Donaueschingen. Hier werden Menschen mit Multipler Sklerose betreut. Vorfreude auf Weihnachten – trotz Einschränkungen.

Christine Singier ist seit September Leiterin des Hauses Antonius in Donaueschingen. Die Einrichtung für die Pflege vor allem junger MS-Betroffener gehört zur Interessengemeinschaft Multiple-Sklerose-Erkrankter Donaueschingen (IMSED) und steht unter der Schirmherrschaft der Fürstin Massimiliana zu Fürstenberg. Mit dem Betrieb des Hauses Antonius, das im April 1995 eröffnet wurde, hat die IMSED den Grundstein für die Unterbringung und Versorgung von MS-Betroffenen gelegt.

Gemeinsam mit 47 Mitarbeitenden, davon 34 in der Pflege, betreut Singier derzeit 31 Bewohnerinnen und Bewohner. „Wir sind rund um die Uhr, sieben Tage die Woche für unsere Bewohner da“, beschreibt Singier den Alltag. „Das beginnt morgens beim Aufstehen, bei der Hygiene und beim Ankleiden, reicht über den Tag hinweg bis zur Unterstützung beim Essen, Trinken und in der Alltagsgestaltung – und endet oft erst spät in der Nacht mit Hilfeleistungen beim Umlagern oder Trinken.“

Das Haus Antonius in Donaueschingen ist ein Ort der Hilfe für Multiple-Sklerose-Erkrankte. Sie kommen auch aus der weiteren Umgebung. Foto: Johann Müller-Albrecht

Die Pflege sei äußerst komplex, betont Singier. „Das können Familien oder ambulante Dienste zu Hause kaum leisten. Auch nicht spezialisierte Einrichtungen stoßen hier an Grenzen.“ Deshalb betreue das Haus Antonius Menschen aus einem weiten Umkreis – vom Schwarzwald-Baar-Kreis über Tuttlingen, Rottweil, Konstanz, Tübingen und Calw bis nach Thüringen.

Wenig Besuch durch lange Anfahrt

Da viele Bewohner aufgrund langer Anfahrtswege der Angehörigen selten Besuch bekämen, sei es umso wichtiger, für sie im Haus Antonius eine familiäre Atmosphäre zu schaffen. Die Altersstruktur reiche von 23 bis 81 Jahren, Frauen und Männer seien etwa gleich häufig vertreten.

„Multiple Sklerose kann jeden treffen – und oft mitten im Berufsleben“, sagt Singier. Das bestätigt auch Bewohnerin Heike Blass aus Baisingen bei Rottenburg. Die 60-Jährige lebt seit fünf Jahren im Haus Antonius. „Mit 27 hatte ich meinen ersten Schub – mitten im Staatsexamen in Berlin“, erinnert sie sich. Die Krankheit kam plötzlich: Sie konnte kaum noch gehen, die Hände und Arme nicht mehr richtig bewegen.

Unsere Empfehlung für Sie Donaueschingen Multiple Sklerose hat viele Gesichter Haus Antonius bietet Betroffenen betreutes Wohnen / AMSEL-Kontaktgruppe als Anlaufstelle im Kreis

Lange Zeit pflegte sie ihre Mutter zu Hause, doch die fortschreitende Erkrankung machte dies irgendwann unmöglich. Blass lebte in mehreren Einrichtungen, bevor sie im Haus Antonius in Donaueschingen ein neues Zuhause fand. „Hier kennt man sich mit den speziellen Anforderungen der Krankheit aus. Der feste Tagesablauf gibt mir Sicherheit“, sagt sie. Trotz allem sei sie „eine Frohnatur geblieben“. Das helfe, mit der Krankheit zu leben. „Wir sind geistig völlig klar, aber im eigenen Körper gefangen – und das ist eine tägliche Herausforderung.“ Das Haus Antonius sei nun ihr letzter Lebensort. „Wohin sollte man auch sonst mit dieser unheilbaren Krankheit?“

Basteln, Singen und Lesen

Aktuell herrscht im Haus Antonius weihnachtliche Stimmung. „Im Advent basteln wir gemeinsam, singen und lesen vor – jeder, soweit es möglich ist“, berichtet Singier. Man verstehe sich als große Familie, in der Bewohner und Pflegekräfte oft viele Jahre miteinander verbringen. Die Krankheit gelte nicht umsonst als „Krankheit mit den tausend Gesichtern“, sagt Singier.

Jeder Verlauf sei anders, jede Pflege individuell. Ein großer Vorteil sei die im Gebäude integrierte Physiotherapiepraxis – dadurch entfielen aufwendige Fahrten und zusätzliche Kosten. Die therapeutischen Leistungen werden von den jeweiligen Hausärzten verordnet.

Wunsch nach mehr Kooperationen

Für die Zukunft wünscht sich Christine Singier mehr öffentliche Präsenz und Kooperationen mit Vereinen für das Haus Antonius. „Musikalische oder gesangliche Auftritte bringen Abwechslung in den Alltag“, sagt sie. Aber man müsse dabei allerdings behutsam vorgehen – nicht jeder Bewohner reagiere gut auf Unruhe. Auch die finanziellen Herausforderungen seien gewachsen. „Die Pflegereform bringt höhere Kosten, die wir kompensieren müssen“, so Singier. Daher hofft sie auf mehr ehrenamtliche Unterstützung – sei es beim Spazierengehen, Vorlesen oder einfach Zuhören. „Jetzt freuen wir uns auf Weihnachten“, sagt sie zum Schluss. „Alle, die können, helfen bei den Vorbereitungen. Es soll ein Fest unserer kleinen Familie werden.“

Die Krankheit

Die Multiple Sklerose

(MS) ist die häufigste chronische entzündliche Krankheit des Zentralen Nervensystems. Die Ursache dafür ist nicht bekannt. In Deutschland sind schätzungsweise 120 000 Menschen von MS betroffen. MS ist nach heutigem Wissensstand eine Autoimmunerkrankung, die zu unterschiedlichen Beschwerden wie Gefühlsstörungen, Sehstörungen und nachlassender Kraft in Armen und Beinen führt. Die Krankheit verändert das Leben der Betroffenen anfangs leise, aber auf Dauer nachhaltig. Kleinigkeiten werden zum Hindernis, Grenzen entstehen, wo früher keine waren – der Alltag wird so für die Betroffenen zur Herausforderung. Neben schweren Verlaufsformen gibt es auch viele Erkrankte, bei denen MS nur geringe Störungen verursacht.