Haus an B 33 in Flammen

1 Der Brand eines Mehrfamilienhauses an der Bundesstraße 33 führt vor knapp zwei Wochen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Rund 50 Einsatzkräfte kämpfen stundenlang gegen die Flammen. (Archivfoto) Foto: Reutter

Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses an der Bundesstraße 33 in St. Georgen vor knapp zwei Wochen steht die Ursache nun fest.















St. Georgen - Wie Pressesprecherin Nicole Minge vom Polizeipräsidium Konstanz auf Anfrage berichtet, sind die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache zu einem Ergebnis gekommen: Laut Gutachter habe ein technischer Defekt in einer fest in dem Wohnhaus an der B 33 verbauten Leitung zu einem Lichtbogen geführt, der den in der Nähe stehenden Gefrierschrank durchschmoren und in Brand geraten ließ. Ein strafbarer Hintergrund sei somit nicht gegeben.

Ein Brandsachverständiger hatte sich im Laufe der vergangenen Woche in der Brandruine umgesehen, um die Ursache des Flammeninfernos zu ermitteln. Der Eigentümer des Hauses hatte gegenüber unserer Redaktion die Vermutung geäußert, dass ein technischer Defekt am Kühlschrank den Brand ausgelöst haben könnte.