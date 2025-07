„Haus am Rödelsberg“ in Schopfloch: Unternehmensgruppe Maier investiert acht Millionen Euro in Erweiterung

Unternehmensgruppe Maier investiert acht Millionen Euro in Erweiterung

„Haus am Rödelsberg“ in Schopfloch

1 Das Pflegeheim „Haus am Rödelsberg“, eine vollstationäre Einrichtung für Menschen mit psychischen Erkrankungen in Schopfloch, soll in zwei Richtungen erweitert werden. Foto: Uwe Ade Der Gemeinderat Schopfloch hat der Erweiterung des „Haus am Rödelsberg“ grundsätzlich zugestimmt.







Der geplanten Erweiterung des „Haus am Rödelsberg“ der Unternehmensgruppe Maier in Schopfloch und der dazu nötigen Flächenveräußerung der Gemeinde hat der Gemeinderat Schopfloch in seiner jüngsten Sitzung mit einem Grundsatzbeschluss zugestimmt. Bürgermeister Thomas Staubitzer hatte im Vorfeld betont, dass die Gemeinde froh sei, diese Einrichtung hier im Ort zu haben. Die Erweiterung sei durch gesetzliche Anforderungen, die künftig Einzelzimmer vorsehen, notwendig, erklärte Staubitzer.