Haupversammlung des Radsportvereins Gutach: Über diese Erfolge freuten sich die Mitglieder

1 Für ihre sportlichen Leistungen wurden geehrt: Nele Schillinger (von links), Leonie Moser, Lena Moser, Emily Gewald und Salome Keil Foto: Wurth

Mit der Jugendversammlung eröffnete der Radsportverein Gutach seine diesjährige Hauptversammlung am Freitagabend im Gasthaus Krone in Gutach. Die Mitglieder nutzten die Gelegenheit genutzt, um auf die Erfolge zurückzublicken.









Link kopiert



Jugendleiterin Sophie-Marie Wöhrle hielt Rückschau auf die Aktivitäten der vergangenen Monate in der Jugendgruppe. Herausragend waren das Zeltlager am Schluchsee und Ausflüge in die Erlebnisparks Tripsdrill und Holiday Park, die der Landesverband Soli Baden organisierte. Höhepunkt im Oktober war die gemeinsame Fahrt zur Hallenrad-Weltmeisterschaft in Bremen.