Zöllner des Hauptzollamtes finden in Stühlingen ein drei Monate altes Hundebaby im Kofferraum eines Mercedes. Der Welpe wirkt nicht ausreichend versorgt und verängstigt.

In Stühlingen haben Zöllner des Hauptzollamtes Singen einen drei Monate alten Cavalier King Charles Spaniel Welpen gefunden, der sich im Kofferraum eines Mercedes befand und aus der Republik Moldau kam.

Laut dem Hauptzollamt sagte der 22-jährige Fahrer des Mercedes aus, dass er das Tier einer Bekannten nach Rastatt bringen wollte. Zoll- und veterinärrechtliche Dokumente konnte der Mann jedoch nicht vorweisen.

Lesen Sie auch

„Die Transportbox des Hundes befand sich in einem miserablen Zustand. Der Hund saß zwischen seinen eigenen Exkrementen“, beschreibt Sonja Müller, Pressesprecherin des Hauptzollamts Singen.

Die Transportbox des Hundes war gefüllt mit Exkrementen. Foto: Hauptzollamt Singen

„Die Kontrollbeamten haben den Welpen sichergestellt und ihm Futter und Wasser gegeben. Auf die Beamten wirkte der Welpe nicht ausreichend versorgt und verängstigt“, so Müller weiter. Das Tier wurde in die Obhut des Veterinäramtes in Waldshut gegeben.

Einreise von Tieren in die EU

Zum Schutz vor Einschleppung und Verbreitung der Tollwut müssen die tiergesundheitlichen Bestimmungen der Europäischen Union eingehalten werden. Zudem gilt, dass ein Tier bei der Einreise in die EU von einer verantwortlichen Person, beispielsweise dem Besitzer, oder einer schriftlich ermächtigten Person begleitet werden muss. Die Begleitperson muss auch schriftlich bestätigen, dass der Aufenthalt des Tieres nicht dem Verkauf beziehungsweise Besitzerwechsel dient.