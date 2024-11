Hauptvertsammlung der Haslacher Narren: Stillstand gehört nicht zu ihrem Wortschatz

1 Die Geehrten der Narrenzunft Haslach mit (von links) Vize Tobias Rauber, Christian Weber, Christian Tritschler, David Maier, Anja Vollmer, Meilin Stulz, Hannah Giesler, Dennis Ritt und Vorsitzendem Manuel Seitz. Foto: Störr

Die Haslacher Narrenzunft geht mit dem Motto „In 80 Tagen um die Welt“ in die neue Saison. Im Rahmen der Hauptversammlung wurde für 2026 ein kleines Fasnachtsspiel und für 2027 ein Narrentreffen angekündigt. Vorsitzender Manuel Seitz blickte zunächst auf das vergangene Jahr.









Dieses sei vom Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) geprägt gewesen. Als Gründungszunft waren die Haslacher dort in viele Termine involviert, was die erstmalige Fasenteröffnung am Dreikönigstag mit sich gebracht habe. Bis Aschermittwoch habe sich ein Termin-Marathon angeschlossen, als letzte Aktion sei vergangene Woche die Stele mit Ranzengardist aus der Jubiläumsausstellung in Offenburg abgebaut worden.