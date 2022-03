1 Die geehrten Mitglieder der Feuerwehr Bisingen mit Bürgermeister Roman Waizenegger (vorne rechts). Foto: Wahl

Dass sich die Bisinger Bürgerinnen und Bürger auf ihre Feuerwehr im Notfall verlassen können, wurde einmal mehr bei der jüngster Hauptversammlung deutlich.















Bisingen - Die Wehrangehörigen um Kommandant Marc Mayer trafen sich dazu in ihrem neuen Feuerwehrgerätehaus. Fahrzeug- und Gerätebestand sind funktions- und einsatzbereit, auf aktuellem Stand – ganz abgesehen vom Know-How und der Einsatzbereitschaft der Aktiven rund um die Uhr. Unter anderem auch eine "Folge" der Investitionen durch die Gemeinde. Trotz Corona-Zeiten konnte vieles geleistet und erledigt werden.

75 Einsätze mit 1611 Einsatzstunden

Beachtliche 75 Einsätze

Abteilungskommandanten Marc Mayer oblag die Eröffnung der Versammlung. Die Totenehrung galt auch den Opfern des Ukrainekrieges. Mayers Jahresbericht gab Aufschluss über Einsätze, Personalstand, Übungswesen und Fortbildungen. Beachtliche 75 Einsätze mit 1611 Einsatzstunden wurden 2021 geleistet, unterteilt in die Bereiche Feuer (26), technische Hilfe (32) und Umwelt (17). Projizierte Bilder informierten darüber. Die Statistik zeigte, dass sich die Einsatzzahlen seit sieben Jahren erhöht haben. Der aktuelle Personalstand umfasse nach drei Neuzugängen und zwei Abgängen aktuell 54 aktive Mitglieder.

Zahlreiche Lehrgänge

Damit sei die Wehr gut aufgestellt. Die Seniorenabteilung unterhalte 16 Mitglieder. Bei den Aus- und Fortbildungen – infolge technischer Entwicklung sehr wichtig – konnten wieder mehrere Einsatzkräfte einen der zahlreichen Lehrgänge absolvieren.

Über Finanzen und Kassenstand berichtete Alexander Mayer in Vertretung für den erkrankten Kassier Christian Schmidt. Ebenso bestätigte Alexander Mayer, der mit Michael Hölsch die Kassenprüfung vollzog, die Korrektheit der Verbuchungen.

"Eine wahrliche Herausforderung"

Dem Vorschlag zur Entlastung durch Bürgermeister Roman Waizenegger stimmte die Versammlung einstimmig zu. In seinem Grußwort erinnerte der Schultes nochmals an die Feierlichkeiten zur Gerätehausweinweihung Anfang November 2021 und den damit in Zusammenhang stehenden Eigenleistungen: "eine wahrliche Herausforderung bei diesem Großprojekt."

Waizenegger hob das gute Miteinander hervor. Nur wenn die Faktoren Gemeinderat, Verwaltung und Feuerwehr an einem Strang zögen, sei es förderlich für alle Beteiligten. Deshalb sprach Waizenegger auch seitens des Gemeinderates für das Geleistete ein dickes Lob aus, vor allem an die Kommandanten Mary Mayer und Dieter Fecker. Die Gemeinde wisse das Ehrenamt und die Einsatzbereitschaft zu schätzen. Dies gelte auch für die Gesamtwehr und alle Abteilungen, ebenso wie für die Überlandhilfe mit der FFW Grosselfingen. Außerdem übermittelte Waizenegger Gruß- und Dankesworte seines Kollegen Friedbert Dieringer aus Grosselfingen.

Ukraine: ganz Europa gefordert

Waizenegger ging auch auf den Krieg in der Ukraine ein. Dieser werde alle noch lange beschäftigen. Gefordert sei ganz Europa, mitunter auch die Feuerwehren.

Die bisherigen Investitionen durch die Gemeinde haben sich bewährt, so Kommandant Dieter Fecker in seinem Grußwort.

Fecker: nächstes Mal nicht mehr kandidieren

Auch er schloss sich den Dankesworten seines Vorredners an. Er selbst werde nach 25 Jahren Kommandant bei der nächsten Hauptversammlung der Gesamtwehr nicht mehr kandidieren, sei aber guter Zuversicht, mit einer neuen zuverlässigen Führungsringe in das neue Wehrjahr zu starten. Dem Ziel, die Jugendfeuerwehr "zu pushen", wünschte er Benjamin Fecker und seinen Weggefährten viel Glück.

Dank und Präsente

Geehrt mit Dank und Präsenten wurden im Anschluss für 55 Jahre Heinrich Fecker und Stefan Ott; für 30 Jahre Harald Flieg, für 20 Jahre Jens Söhn und Matthias Thomann, für 15 Jahre Benjamin Fecker und Marcel Mayer sowie Viola Jornitz (10 Jahre).

Viele Termine in 2022

Diese Termine stehen 2022 an: am 2. April GC Gesamtwehr und anschließend Festakt zur Verabschiedung von Kommandanten Dieter Fecker. Am 18./19. Juni ist Tag der offenen Tür im Gerätehaus und am 11. September Weißwurstfrühstück. Am 29. Oktober soll das Kesselfleischessen stattfinden und am 2. Dezember das Jahresabschlusstreffen. Der Übungsbetrieb werde am 18. März aufgenommen.

Sehr aktiv sei die Feuerwehr momentan im Bereich "Social Media". Dies ermögliche es, sich zu vernetzen und auszutauschen und die Öffentlichkeit zu informieren. Federführend hier seien Nadine Beck, Steffen Schmidt und Sebastian Weller. Außerdem, so Marc Mayer weiter, soll zur besseren Kommunikation und Koordination untereinander eine "Führungstruppe" mit Vertreten aller Abteilungen und der Feuerwehr Grosselfingen entstehen. Dank galt Boris Fürst für dessen Bereitschaft in dieser Angelegenheit.