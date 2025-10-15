Hauptversammlung: So blicken die Freien Wähler Haslach aufs Jahr zurück

Die Freie Wählervereinigung Haslach stellte sich bei ihrer Hauptversammlung neu auf – und blickte auf drängende Themen.
Die Freie Wählervereinigung kam im „Sim Snack“ zu ihrer Hauptversammlung zusammen. Zu Beginn blickte Vorsitzender Patrick Summ auf die Exkursion zum Erdgeschichten-Weg in Mühlenbach zurück. „Es ist immer gut, über den Tellerrand hinauszublicken“, erinnerte er an die dabei gewonnen Erkenntnisse. Für das kommende Jahr sind eine Exkursion zum Wolfacher Kugelschreiber-Unternehmen Klio Eterna und eine Besichtigung des Bildungszentrums Haslach geplant.