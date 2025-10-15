Hauptversammlung: So blicken die Freien Wähler Haslach aufs Jahr zurück

Die Freie Wählervereinigung Haslach stellte sich bei ihrer Hauptversammlung neu auf – und blickte auf drängende Themen.

Die Freie Wählervereinigung kam im „Sim Snack“ zu ihrer Hauptversammlung zusammen. Zu Beginn blickte Vorsitzender Patrick Summ auf die Exkursion zum Erdgeschichten-Weg in Mühlenbach zurück. „Es ist immer gut, über den Tellerrand hinauszublicken“, erinnerte er an die dabei gewonnen Erkenntnisse. Für das kommende Jahr sind eine Exkursion zum Wolfacher Kugelschreiber-Unternehmen Klio Eterna und eine Besichtigung des Bildungszentrums Haslach geplant.

„Es sieht finanziell gut aus“, bilanzierte Werner Schmitt, der das Kassenamt nach acht Jahren weitergab. Die Stadtratswahl im vergangenen Jahr habe zwar Geld gekostet und hohe Ausgaben seien auch durch eine Aktualisierung der Homepage entstanden.

Susanne Trunz folgt auf Werner Schmitt

Der Mitgliedsbeitrag sei aber in weiser Voraussicht schon vor einiger Zeit von 20 auf 30 Euro erhöht worden, was der Kasse gutgetan habe. Joachim Prinzbach sprach dem Vorstand seinen Dank für die hervorragende Arbeit aus.

Vorsitzender Summ wurde wiedergewählt, kündigte jedoch an, in zwei Jahren nicht mehr für das Amt zur Verfügung zu stehen. So sei ausreichend Zeit vorhanden, um eine Nachfolgeregelung zu treffen. Ayhan Simsek, sein Stellvertreter, wurde in Abwesenheit erneut gewählt. Neue Kassiererin ist Susanne Trunz. Edeltraud Syllwasschy bleibt Schriftführerin. „Ich wünsche euch viel Erfolg. Die Stadtratsfraktion steht hinter euch“, sagte Prinzbach.

Es wurden unterschiedliche Themen angesprochen, die den Haslachern am Herzen liegen. Eine Veranstaltung zum Thema Vermietung erhielt großes Lob. Eva Allgeier verlangte von den Gesetzgebern, Vermieter besser zu schützen. Denn randaliere der Mieter in der Wohnung, könne man ihn dennoch nicht hinauswerfen. Dies bezeichnete sie als echte Schieflage.

Joachim Prinzbach betonte, dass es zum Thema Straßenbau mit der Kreisstraße nach Fischerbach auch ein positives Beispiel gebe. Dass die Brücke in Holzverbundweise dastehe, sei ein zusätzliches Plus für dieses „tolle Infrastrukturprojekt“.

Für Bürgermeister Armin Hansmann zog sich die Finanzlage wie ein roter Faden durch seine Ausführungen. Die Verschuldung der Kommunen sei noch nie so hoch gewesen.

Großes Gefälle zwischen Ausgaben und Einnahmen

Die verpflichtenden Ausgaben würden in einer Prognose mit einer Steigerung von bis zu acht Prozent angegeben, während die Einnahmen auf maximal drei Prozent Steigerung kämen. „Da stimmt etwas nicht“, bilanzierte er. Haslach stehe noch auf einer soliden Basis. Trotzdem sei immer die Frage, wo eingespart werden könne. Die großen komplexen Aufgaben seien oft Pflichtaufgaben. Zudem würden die vielen Regulatoren den Personalbedarf in die Höhe treiben, was hohe Kosten verursache. „Ich will es nicht zu düster malen, den laufenden Betrieb kriegen wir hin“, meinte er. Investitionen müssten erst mal auf den Prüfstand. Auch für die Stadt stehe das Thema Wohnraum im Fokus. Es seien verschiedene Projekte in der Planung, der Rathauschef bat noch um etwas Geduld. Der Klimawandel bringe große Herausforderungen mit sich. Die Stadtgärtnerei sei dabei ein starker Partner. Um 2040 klimaneutral zu werden, seien verschiedene Maßnahmen wichtig. „Wir werden einen starken Transformationsprozess durchlaufen müssen.“ Mit den Stadtwerken könne das gewinnbringend gestaltet werden, es seien große Potenziale da.

Blick aufs Gewerbe

Angesprochen auf das Gewerbe, erklärte Haslachs Bürgermeister Armin Hansmann: „Flächenmäßig sind wir leider begrenzt, es fehlt an Entwicklungspotenzial. Perspektivisch wird nur die interkommunale Zusammenarbeit funktionieren.“ Er verstehe aber auch die Ängste der Steinacher Bürger. Damit müsse man umgehen. „Wir leben im Schwarzwald mit einer Kombination von hohem Lebensstandard, Infrastruktur, Handel und Gewerbe“, hob der Bürgermeister abschließend hervor und zeigte sich dankbar für die vielen Bürger, die sich auf unterschiedlichste Weise engagieren.